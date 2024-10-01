Softnews

Частина функцій на смартфонах Samsung стане платною

GSMinfo01.10.2024
Sasmung

Компанія Samsung щойно представила планшети серії Galaxy Tab S10 і смартфон Galaxy S24 FE з нейромережевими функціями Galaxy AI. Однак одразу після релізу бренд натякнув, що АІ-функції не залишаться безкоштовними назавжди.

В одній із виносок в офіційному прес-релізі для нових серій Tab S10 і S24 FE прямо згадується, що «За певні функції Galaxy AI може стягуватися плата, починаючи з кінця 2025 року».

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Раніше Samsung підтвердила, що функції Galaxy AI надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року на всіх підтримуваних пристроях Samsung Galaxy.

Найімовірніше, компанія переведе на платну основу всі функції, пов’язані з генерацією повідомлень і текстів, оскільки вони вимагають роботи певних хмарних ресурсів.

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GSMinfo01.10.2024
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