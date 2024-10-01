Частина функцій на смартфонах Samsung стане платною

Компанія Samsung щойно представила планшети серії Galaxy Tab S10 і смартфон Galaxy S24 FE з нейромережевими функціями Galaxy AI. Однак одразу після релізу бренд натякнув, що АІ-функції не залишаться безкоштовними назавжди.

В одній із виносок в офіційному прес-релізі для нових серій Tab S10 і S24 FE прямо згадується, що «За певні функції Galaxy AI може стягуватися плата, починаючи з кінця 2025 року».

Раніше Samsung підтвердила, що функції Galaxy AI надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року на всіх підтримуваних пристроях Samsung Galaxy.

Найімовірніше, компанія переведе на платну основу всі функції, пов’язані з генерацією повідомлень і текстів, оскільки вони вимагають роботи певних хмарних ресурсів.