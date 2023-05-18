Українцям пояснили, як не втратити скриньку в Gmail

Напередодні компанія Google оголосила, що в грудні 2023 року назавжди видалить акаунти мільйонів користувачів Gmail, Docs, Drive, Calendar та інших сервісів по всьому світу в рамках «генерального прибирання» серверів. Редакція GSMinfo з’ясувала, як не потрапити під «велику чистку». Щоб не втратити дані, що накопичувалися роками, необхідно заходити на свій аккаунт хоча б один раз на два роки. При цьому для сплячих особистих кабінетів ця небезпека набагато вища.

Ваші дані — листування, геолокація, фотографії тощо — можуть потрапити в чужі руки переважно двома шляхами. Перший це так званий hoarding, перебір паролів. Чим більш швидкодіючими стають комп’ютери, тим більше спрощується завдання хакерів з розкриття чужих акаунтів. Саме тому рекомендується змінювати паролі настільки часто, наскільки це можливо.

Видалення неактивних облікових записів — це насамперед спосіб захисту їх «забудькуватих» власників від викрадення їхньої особистої інформації.

У компанії пояснили , що чистка торкнеться тільки приватних акаунтів і не торкнеться профілів, що належать бізнесу або іншим організаціям. Підкреслюється, що якщо людина використовує свій обліковий запис для пошуку, перегляду роликів або скачування додатків у Google Play, всі ці дії вважаються активністю, а значить профілю нічого не загрожує.