iPhone читатиме повідомлення голосом ваших друзів

Виявили цікавий патент, поданий на реєстрацію Apple. Перспективна функція iMassage передбачає, що месенджер зможе зачитувати надіслані повідомлення голосом людини, яка їх відправила.

Звичайно, такий голос не може виникнути з нізвідки. Для цього додатку потрібно буде дати дозвіл та надиктувати кілька фраз для аналізу. Подальшим розшифруванням тексту та генерацією аудіозапису займеться штучний інтелект помічника Siri.

Якщо відправник не хоче ділитися своїм голосом, він може відмовитись, і тоді співрозмовник отримає звичайне текстове повідомлення, без можливості прослуховування.

Така функція iMessage безперечно могла б викликати інтерес у користувачів iPhone, але, швидше за все, це буде лише тимчасова цікавість. Зрештою, користуючись месенджерами, ми воліємо спілкуватися саме текстовими, а не голосовими повідомленнями. Та й інші компанії зараз працюють у зворотний бік – трансформують голосухи в текст.