Розкрито секретний спосіб відключення прослуховування в смартфоні за допомогою однієї кнопки

Ні для кого не секрет, що практично будь-якого користувача сьогодні можна запросто відстежити за допомогою його смартфона. І незважаючи на те, що залишатися офлайн в сучасних реаліях практично неможливо, ви можете уникнути стеження за допомогою спеціальної функції. Як її активувати, розповімо в цій статті.





Хто за вами шпигує?

Чи можна стежити за людиною, використовуючи тільки камеру і мікрофон його смартфона? Як стверджують фахівці – можна. Шпигувати за користувачем можуть цілком нешкідливі, на перший погляд, додатки, наприклад деякі маловідомі месенджери, а також ті програми, які без необхідності запрошують доступ до камери або мікрофона. Їх завдання – збирати і передавати конкретний набір даних, аналізувати мову і фотографії користувача, використовуючи для цього мікрофон і камеру пристрою.

Коли ми говоримо про стеження, варто розуміти, що мова не завжди йде тільки лише про зловмисників. Багато рекламодавців, як відомо, також ретельно збирають дані про користувачів за допомогою їх смартфонів.

Як можна уникнути стеження

Для того, щоб уникнути стеження через камеру і мікрофон, в першу чергу, слід уважніше ставитися до запитуваних доступів і давати дозвіл на використання тих чи інших датчиків тільки тим програмам, яким це дійсно необхідно.

Наприклад, додаткам для роботи з QR кодами або фоторедактора без доступу до камери не обійтися. Інша справа, якщо доступ до неї запрошує, наприклад, якийсь софт для очищення від сміття маловідомого розробника. У цьому випадку варто задуматися, – можливо, ви маєте справу з встановленням так званого Stalkerware. Таке ПЗ може періодично фіксувати фрагменти ваших аудіо розмов і відправляти їх на сервери різних компаній для їх подальшого аналізу і використання в своїх цілях.

І звичайно, при встановлення варто довіряти тільки перевіреним магазинам додатків і не встановлювати софт з маловідомих джерел, а при виникненні сумнівів краще не видавати таких дозволів. Але при цьому, звичайно ж немає ніякої гарантії, що додаток-шпигун не зможе обійти таку заборону, тому іноді краще і зовсім відмовитися від установки.

Як закрити “очі і вуха” вашому смартфону

Є кілька способів підвищити свою приватність. Один з варіантів – фізичне блокування камери і мікрофона. Багато користувачів ноутбуків заклеюють ці датчики непрозорим скотчем або користуються фізичними затворами, які є на деяких камерах. Незважаючи на те, що багато хто продовжує вважати це параноєю, за словами фахівців такі заходи сьогодні є, мабуть, одними з головних правил “цифрової гігієни”.

Куди складніше справи йдуть зі смартфонами. Погодьтеся, ходити по вулиці з шматком скотчу на камері телефону – не найбільш вдала ідея. Однак є надійний спосіб примусово відключити всі датчики на смартфоні. Зробити це можна за допомогою прихованого меню для розробників і тільки однієї кнопки.

Для його активації перейдіть в Налаштування → Відомості про телефон → Відомості про програмне забезпечення → 7 разів натисніть на пункт “Номер збірки”.

Після цього поверніться назад в Налаштування та перейдіть в новий пункт “Параметри розробника”.

Знайдіть тут пункт “Плитки швидких параметрів для розробників” і активуйте параметр “Sensors off”, натиснувши на його перемикач.

Після активації даної функції в панелі швидкого доступу з’явиться нова піктограма. Тепер при вході в будь-який додаток, ви зможете примусово відключати датчики одним дотиком і самостійно контролювати доступ до камери і мікрофону.

Варто відзначити, що включення функції не зачіпає відключення таких датчиків, як Wi-Fi і Bluetooth, а також не стосується мобільних мереж, що дозволяє продовжувати користуватися пристроєм в інтернеті без жодних обмежень.

Висновок

Безумовно, в епоху глобальної цифровізації про повну приватність вже не може йти мови. Сучасні смартфони буквально напхані всілякими датчиками: Sim карта, GPS, камера і мікрофон – все це маяки які передають про вас дані в режимі 24/7.

І незважаючи на те, що всі необхідні дозволи на збір таких даних найчастіше, надаємо ми самі, іноді краще всього користуватися примусовим блокуванням, використовуючи наш спосіб. Тим самим ви зможете істотно підвищити приватність смартфона і позбутися від стеження.