Стало відомо коли вийде Windows 11 та які нововведення чекають користувачів

Особливості дизайну оновленої операційної системи вже зрозумілі. А ось нові функції поки що під завісою таємниці.





24 червня Microsoft проведе презентацію, на якій представить «нове покоління Windows». Відповідне запрошення для журналістів компанія почала розсилати на початку літа – через тиждень після того, як про це вперше заявив глава компанії Сатья Наделла. Тоді він повідомив, що нова версія операційної системи стане найзначнішим оновленням Windows за останні 10 років.

Команда GSMinfo зібрала воєдино всі витоки про прийдешнє оновлення Windows, офіційні натяки і дані від авторитетних інсайдерів, щоб заздалегідь подивитися, якою буде нова операційна система.

Саме Windows 11, а не нова Windows 10

Коли Microsoft представила Windows 10 в 2015 році, компанія заявила, що переходить на нову стратегію розвитку своєї платформи («Windows як сервіс»), а Windows 10 стане останньою номерною версією операційної системи. Через деякий час ця тактика скоріше порадувала користувачів, ніж розчарувала – її перевага стала особливо помітна в січні 2018 року, коли Windows 10 стала найпопулярнішою комп’ютерною операційною системою, обігнавши Windows 7.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

Однак часи змінюються, і Microsoft нічого не заважає змінити свої плани. Це не просто здогад: запрошуючи відвідати прийдешню презентацію (24 червня), офіційний акаунт Windows в Twitter опублікував анімацію-тизер цього заходу. На ній проілюстровано логотип Microsoft у вигляді вікна з хрестовими стулками (відсилання до Windows), через які просочується світло у вигляді цифри 11 (хоча горизонтальна стулка повинна була б розділити візерунок).

Дизайнери в Microsoft точно знають, як переломлюється світло. Картинка зліва була опублікована в офіційному Instagram-акаунті компанії в квітні 2021 року в честь святкування 46-річчя

Це можна було б розцінити як “жарт-дразнилку”, але пізніше авторитетний інсайдер @evleaks підтвердив, що майбутня операційна система від Microsoft отримає назву Windows 11. А ще презентація відбудеться об 11 годині ранку за північноамериканським східним часом – дуже незвичайний час для початку конференції.

Windows 11 отримає повністю новий дизайн

Щоб зрадити своїм минулим заявами і все ж відмовитися від Windows 10, представивши операційну систему з новим номером, Microsoft однозначно потрібен вагомий привід. І повністю новий дизайн відмінно підходить для цього. Редмондський гігант вже давно готує редизайн для оновлення з кодовою назвою Sun Valley («Сонячна долина») – мабуть, під цим неймінгом ховалася саме Windows 11.

Проект Sun Valley миготів в мережі вже давно – Microsoft регулярно розкривала подробиці нової стилістики інтерфейсу, інсайдери ділилися невідомою раніше інформацією, а популярні в своїх колах дизайнери малювали реалістичні концепти на основі всіх цих даних.

«Пуск» і системні елементи будуть невагомі над нижньою панеллю

Простий візуальний ефект робить систему істотно свіжішою

«Пуск» є візитною карткою і обличчям кожної з останніх версій Windows. Не дивно, що в Windows 11 розробники знову перетворять його, проте не стільки в функціональному, скільки у візуальному плані – вікно «Пуск» буде невагомим над нижньою панеллю. Варто визнати, що ця невелика зміна робить зовнішній вигляд системи набагато свіжішою. Судячи з інформації з мережі, Microsoft кардинально не змінюватиме «нутрощі» цього меню – нововведення торкнуться тільки дизайну самого вікна.

Головне – узгодженість дизайнів всіх елементів системи

Панель управління теж буде невагомою, а її дизайн буде точно таким самим, як і у «Пуск». Центр повідомлень об’єднають з кнопками управління воєдино – подібне вже давно використовується в деяких інших операційних системах. Практично всі згадки цього нового меню свідчать про те, що воно буде острівним – кнопки управління розташуються на одній окремій панелі, повідомлення будуть на інший, а специфічні елементи (на зразок плеєра) – на ще одній окремій.

Прямі кути пропадуть, їм на зміну прийдуть заокруглення

По правді кажучи, інсайдери і концепт-дизайнери розходяться в думках щодо цього – одні впевнені, що Microsoft не змінить своїм традиціям і збереже прямі кути, а інші переконані, що в 2021 році Microsoft піде за модою на заокруглення. Останнє більше підходить під визначення «повністю нової Windows» – одних лише ширяючих меню недостатньо, щоб новий дизайн вважався дійсно новим.

Заокруглення вже використовуються в багатьох сучасних системах – наприклад, в macOS Big Sur

Очікується, що округлення торкнуться практично всіх елементів системи – від контекстних меню і системних панелей до вікон всіх додатків. Правда, навіть в цьому питанні думки концепт-дизайнерів розходяться – одні малюють заокруглення у всіх можливих елементах інтерфейсу, інші комбінують їх з прямими кутами.

Інсайдери-інсайдерами, а це кадр з офіційної презентації на травневій конференції Microsoft Build 2021. Придивіться до кутів вікна браузера – вони округлені

Одне зрозуміло точно – всюди буде напівпрозорий фон з розмиванням

Фірмовий стиль Fluent Design виглядає максимально добре, коли він використовується відразу у всіх елементах системи

У мережі є розбіжності з приводу острівного стилю відображення вікон, дизайну кутів і ефекту левітації меню, але щодо прозорості вікон практично всі одностайні. На переважній більшості витоків і дизайнерських рендерів видно прозорість і розмитість у всіх вікон, чи то меню «Пуск», чи «Провідник». Більш того, ці ефекти є навіть в збірці скасованої операційної системи Windows 10X, яку Microsoft розробляла для пристроїв з двома екранами і слабких гаджетів паралельно з проектом Sun Valley.

Fluent Design – це не тільки візуальні ефекти з анімаціями. Це ще й відповідність базовим принципам дизайнерського стилю – наприклад, великі об’єкти і помітне віддалення елементів один від одного

Так звана акрилова прозорість має на увазі використання нових ефектів при наведенні курсору на елементи, а також збільшеної відстані між елементами – ті області інтерфейсу, з якими взаємодіє користувач, напевно стануть більшими, а заголовки сторінок будуть потовщені.

Новий шрифт, який вже показали

Адаптивність під будь-який розмір – головна характеристика шрифтів нового покоління

У Windows 11 напевно буде використовуватися за замовчуванням шрифт Segoe UI Variable, який адаптується і вже з’явився в тестовій збірці Windows 10 Build 21376 для інсайдерів. Його перевага в тому, що він однаково добре підходить і для дрібних текстів, і для великих написів. Це відрізняє його від стандартних шрифтів, які спочатку створюються або під маленький розмір, або під великий. Наприклад, зараз в стабільній версії Windows 10 використовується шрифт Segoe UI, розроблений під розмір 9pt. У більш дрібних написах він стає погано розбірливим, а у великих виглядає невиразним.

У Windows 11 будуть нові іконки, а значки з Windows 95 пропадуть. Так, вони до цих пір використовуються

У нових іконок в Windows 10 Insider Preview є один мінус – вони не відображають превью форматів файлів, які зберігаються всередині

Microsoft нарешті змінить іконки, які використовуються по всій системі. Мова не тільки про ярлики папок, кошика та інших значках, які зустрічаються в «Провіднику».

Всі нові іконки об’єднує одне – вони барвисті та помітні

Мова про всі іконки, доступних в каталозі Shell32. Там досі зустрічаються іконки з часів Windows 95, і лише недавно Microsoft обновила їх дизайн в одній з інсайдерських збірок – природно, вони перекочують і в Windows 11.

У Windows 10 ще можна знайти залишки «душі» Windows 95. У Windows 11 їх не буде

У Windows 11 будуть функціональні нововведення – їх багато, але всі вони дрібні

Про функції прийдешнього відновлення відомо набагато менше, ніж про його дизайн. Але оскільки Windows 11 і Windows 10X (скасований ОС для слабких і складних пристроїв, образ якої витік в мережу) розроблялися паралельно, можна сміливо припустити, що всі функції з останньої з’являться і в Windows 11.

Наприклад, Windows 11 покаже, коли використовується камера комп’ютера – в системному треї буде відображатися відповідний індикатор. Подібна опція вже з’явилася в iOS 14 і Android 12.

Ще одна незначна, але корисна опція – «Захист від крадіжки». Вона дозволить захистити особисті дані на пристрої з Windows 11 (а це не тільки ПК, але і ноутбуки з планшетами), якщо його вкрадуть. Власнику досить буде віддалено активувати режим пропажі (найімовірніше, через сайт Microsoft), і на вкраденому гаджет буде запропоновано введення PIN-коду або пароля від акаунта.

Нововведення, яке користувачі однозначно полюблять найбільше, ховається «під капотом» – оновлення Windows будуть встановлюватися у фоновому режимі без необхідності примусового перезавантаження комп’ютера для завершення встановлення. Подібне вже реалізовано в Chrome OS і сучасних версіях Android – така опція справді зручна, особливо в порівнянні з реалізацією установки оновлень в Windows, яка вимагає перезавантаження комп’ютера і займає 5-20 хвилин. З новим механізмом апдейтів інсталяція оновлень займає менше 90 секунд.

Чергова важлива «підкапотна» зміна стосується безпеки – всі програми будуть встановлюватися у власні віртуальні розділи і за замовчуванням будуть мати рівень доступу «тільки для читання». Таким чином будуть захищені як самі ігри з програмами, так і файли операційної системи, драйвери і реєстр. На практиці така реалізація гарантує, що віруси, які потрапили на комп’ютер не зможуть торкнутися системних компонентів і встановлених програм, оскільки шкідливим (як і будь-яким іншим додаткам) буде відведено ізольований віртуальний простір. У Windows 10X всі стандартні програми працювали в «контейнері», а для доступу до елементів за межами цього «контейнера» їм потрібно надати спеціальний дозвіл.

Коли вийде Windows 11

Можна сміливо сказати, що Microsoft не змінить своїй багаторічній практиці і спочатку проведе тестування Windows 11 на інсайдерах-добровольцях, а тільки після цього випустить стабільну версію для всіх користувачів. В авторитетному виданні Bloomberg вважають, що масштабний запуск Windows 11, найімовірніше, відбудеться восени 2021 року. Перед цим система буде поширюватися для бета-тестерів, ну а першими її отримають учасники каналу Developers в Windows Insider Program.