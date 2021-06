Стало відомо коли вийде Windows 11 та які нововведення чекають користувачів

Особливості дизайну оновленої операційної системи вже зрозумілі. А ось нові функції поки що під завісою таємниці.

24 червня Microsoft проведе презентацію, на якій представить «нове покоління Windows». Відповідне запрошення для журналістів компанія почала розсилати на початку літа – через тиждень після того, як про це вперше заявив глава компанії Сатья Наделла. Тоді він повідомив, що нова версія операційної системи стане найзначнішим оновленням Windows за останні 10 років.

Команда GSMinfo зібрала воєдино всі витоки про прийдешнє оновлення Windows, офіційні натяки і дані від авторитетних інсайдерів, щоб заздалегідь подивитися, якою буде нова операційна система.

Коли Microsoft представила Windows 10 в 2015 році, компанія заявила, що переходить на нову стратегію розвитку своєї платформи («Windows як сервіс»), а Windows 10 стане останньою номерною версією операційної системи. Через деякий час ця тактика скоріше порадувала користувачів, ніж розчарувала – її перевага стала особливо помітна в січні 2018 року, коли Windows 10 стала найпопулярнішою комп’ютерною операційною системою, обігнавши Windows 7.

