Стало відомо, чим iPhone гірше смартфона на Android

iPhone безсумнівно, кращий смартфон століття. У ньому прекрасно все. Однак, є моменти, які у пристроях на Android будуть набагато краще. Про них і поговоримо. Почнемо з найпопулярніших недоліків, а підсумуємо своїми особистими спостереженнями.





1. Почнемо з найважливішого. Зарядка.

Вона специфічна і називається Lighting.

Вельми невдале рішення. За 2 роки змінили 5 кабелів і саме гніздо зарядки у одного із своїх iPhone. Класичний USB’шний, як у Android набагато краще і в плані міцності і в плані доступності.

2. iPhone закритий.

А точніше, надто закритий. Просто так файловою системою скористатися не можна і щоб завантажити файли на комп’ютер через провід доведеться ставити додаткове ПЗ (iTunes) або скористатися хмарою.

3. Не найкраще залізо і екран.

Так Так. Але варто віддати належне яблучним гаджетам: добре оптимізоване ПЗ не вимагає величезних ресурсів. Екрани вже кращі, однак на практиці, це мало помітно простим оком. До речі, камера у деяких китайців перевершує камеру iPhone.

4. Обмеженість в додатках.

Неможливо взяти і поставити додаток поза AppStore. В Android можна завантажити файл .apk і встановити його. До того ж, багато додатків платні, які на Android безкоштовні або коштують дешевше.

5. Слабкий акумулятор.

Заміряли недавно з приятелем. Включили його iPhone 12 і свій Xiaomi Redmi 8 на перегляд фільму.

На жаль, флагман від Apple сів через 7.5 годин, а Xiaomi “показував кіно” більше 10 годин, і довелося вимкнути його на 10% заряду. Кіно було однакове по тривалості і об’єму.

6. Відсутність слота під другу сімку і під карту пам’яті.

Звичайно, з появою віртуальних сімкарт (eSim) це буде не потрібно, а ось з картою пам’яті погано. Особливо, на тих моделях, де обсяг пам’яті 64 гігабайти. Все звичайно розраховане на те, що будуть купувати місце в хмарі.

7. Дуже висока ціна.

Принаймні в Україні. У США ж, iPhone в основному купують за контрактом: платиш за зв’язок, смартфон в подарунок. Притому якщо порівнювати характеристики заліза, то цінник завищений десь в півтора-два рази.

Ну а тепер, що конкретно не подобається колективу GSMinfo:

– Так, вони підтримують навіть старі iPhone. Можна поставити оновлену iOS на iPhone 7, який був випущений 5 років тому. Однак, таке оновлення сильно загальмовує систему.

Ну і оновлення не враховує, що екрани (7,8) вже менше, в деяких місцях, як то кажуть «верстка їде», наприклад в шторці налаштувань, щоб включити ліхтарик потрібно робити зайву прокрутку;

– У старих версіях iPhone немає кнопки «Назад». Точніше, вона є не у всіх додатках. Доводиться натискати кнопку Home (в сучасних iPhone цієї кнопки вже немає);

– Функціонал деяких додатків обмежений у зв’язку з безпекою політики компанії Apple в порівнянні з Android;

– Обмежена кастомізація операційної системи. Android же, можна «розфарбувати» як завгодно;

Як то кажуть, всі системи хороші, а вибір вже справа смаку. Якщо у мене були б зайві гроші, то вибір був би на користь останнього iPhone, а поки що, ходжу зі старим iPhone 8, який до речі ще досі (з 2017 року) працює без будь-яких нарікань.

Однак: він уже двічі був в ремонті (мікрофон, гніздо зарядки). А ось Android, скоріше морально застаріє за цей час, ніж iPhone.