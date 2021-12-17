Стало відомо, для чого в Китаї вирощують 6 мільярдів тарганів на рік

У Китаї з великою швидкістю розвивається вирощування тарганів. Вже в 2013 році в країні існувало близько 100 ферм. Одна з найбільших і найсучасніших – ферма, розташована у місті Січан. Тільки на ній щорічно вирощується 6 мільярдів тарганів. То навіщо ж Китаю така кількість комах?





Найбільша компанія з розведення тарганів

Тараканів на цій фермі розводять у величезній спеціальній будівлі. У ній знаходяться стелажі, на яких встановлені контейнери з кормом та водою. Приміщення обладнано системою штучного інтелекту, за допомогою якої аналізується стан тарганів, відстежується їхнє життя та генетичні зміни. Також вона забезпечує оптимальні умови існування комах. Комахам для швидкого розмноження потрібне вологе, тепле та темне середовище.

Саме приміщення майже повністю герметичне, вхід людей до нього обмежений. Таргани живуть на фермі, не контактуючи із зовнішнім світом. Зате в іншому їх не обмежують, вони повністю надані самим собі. Харчуються та розмножуються таргани за власним бажанням.

Створення ліків

Таргани потрібні для створення ліків. З давніх часів їх використовують у традиційній китайській медицині. У Січан із тарганів роблять спеціальну настоянку. Вона виходить солодкуватою і з рибним присмаком. Застосовується при виразці шлунка, гастроентериті та захворюваннях легень.

У приблизно такій упаковці продається “тарганячий сироп”

Компанія забезпечує ліками з тарганів близько 4000 лікарень по всьому Китаю. Позитивний ефект від прийому вже відчули понад 40 мільйонів жителів країни. Уряд активно підтримує таке виробництво, адже препарати, виготовлені з комах, виходять дешевшими, ніж західні аналоги. Та й робляться вони швидше.

Підприємства громадського харчування

Ще один споживач такого екзотичного товару – підприємства громадського харчування. Через екологічні та гуманітарні проблеми курячі ніжки та оленячі геніталії стають дефіцитними продуктами, тому їм на зміну приходять таргани. Вони дешеві, невибагливі та живучі, а також багаті на білок. У Китаї впевнені, що це дуже корисні комахи. Крім того вони не схильні до тих захворювань, які можуть проявитися у тварин.

Допомагають екології

Фото зі свиноферми

У Китаї багато харчового сміття, яке потрібно переробляти, а таргани роблять це швидко та безкоштовно. Вони не вибагливі у їжі, тому із задоволенням знищують відходи продуктового виробництва. Пртім ці таргани вирушають на корм свиням. Така їжа унеможливлює появу серед тварин епідемії африканської чуми.

Звичайно, розведення тарганів прибутковий бізнес, але деякі все ж таки виступають проти нього. Хтось із учених не вірить у чудодійні властивості препаратів, виготовлених із комах, а хтось боїться наслідків. Якщо мільярди тарганів виявляться на волі, а статися це може як з вини людини, так і через обставини, наприклад, у разі землетрусу, це обернеться для Китаю катастрофою.