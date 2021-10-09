За цим словам можна розпізнати шахрая

Нерідко на стільникові телефони українцям дзвонять незнайомі люди і представляються фахівцями з безпеки банків. Вони ведуть себе дуже коректно, витримують діловий стиль спілкування і нітрохи не схожі на типових шахраїв. Їм так і хочеться повірити і надати їм всі запитувані дані. Але не варто поспішати, уважно прислухайтеся до того, що і як говорить співрозмовник.





Виявляється, є слова, які обов’язково видадуть обман і розкриють шахрая, як би він не намагався приховати свою справжню личину від вас. Так, наприклад, вас повинні насторожити такі словосполучення, як «особовий рахунок» і «фінансовий осередок». Вся справа в тому, що шахраям все складніше стає добувати банківські дані і вони почали більше цікавитися особовими рахунками своїх майбутніх жертв. Як правило, людям розповідають про взятий на їх ім’я кредит і про можливість переказати кошти на «безпечний рахунок».

Так само варто засумніватися в істинності слів, якщо ви почуєте прохання не повідомляти про розмову в поліцію – так можуть поводитися тільки шахраї. А щодо особових рахунків, прив’язаних до основного документа (паспорту), можна не турбуватися – таких рахунків немає ні в одному банку, це все не більше, ніж вигадка шахраїв. Взагалі, не слід відповідати на дзвінки з номерів, які вам не відомі. Якщо ж така розмова вже розпочата і ви розумієте, що вас хочуть обдурити, просто покладіть трубку, обірвавши спілкування.

А ось намагатися «водити за ніс» шахраїв, повідомляючи неправдиві дані, не варто. Вони просто можуть помститися вам. Причому помста може бути вкрай неприємною. Наприклад, ваш телефон може бути розміщений в якості контактного в якомусь оголошенні. Помста може бути ще більш витонченою – ваш номер може бути направлений в поліцію в повідомленні про мінування, наприклад.

Також не забудьте почитати про те, , а також дізнайтеся, як