Топ кращих моделей iPhone 2022-го, які будуть актуальними й у наступному році

Компанія Apple дуже активно та часто оновлює свої девайси. Айфони виходять не по одній моделі, а цілими лінійками в яких переважно налічується три і навіть чотири варіації нового “яблука”. Користувачі завжди з нетерпінням чекають на новинки, і нерідко розчаровуються. Водночас деякі iPhone дійсно продемонстрували себе з кращої сторони, тому продажі на них не спадають навіть після виходу нової моделі. Ми підібрали кілька найбільш вдалих iPhone, які активно розкуповували та найбільше хвалили користувачі у 2022 році. Експерти кажуть, що актуальними вони будуть й у 2023-му.

П’ять кращих айфонів, на які варто звернути увагу

iPhone XR

Якщо ви принципово хочете смартфон від Apple але не хочете витрачати понад 1000 доларів, то iPhone XR ідеальний вибір. Це бюджетна модель, яка наразі коштує близько 440 доларів. З переваг: стильний дизайн, потужний процесор, швидка зарядка, чудова якість фото. Навіть не зважаючи на те, що з виходом нових моделей, камера в старих починає фотографувати гірше, у iPhone XR знімки досі досить достойні. Звісно ж, як і більшість “яблук”, ХR має захист від води та пилу.

IPhone 14 Pro Max

Найновіший станом на листопад 2022 року. Найпродуктивніший, з найбільшим набором нових функцій та супер крутою камерою. Доступний він вже у багатьох магазинах. Наприклад, у mrfix.ua, та ряді інших, які займаються продажем виключно техніки Apple. Ціна його висока та перевищує 2000 доларів, але незважаючи на це, попит на цього красеня таки є.

IPhone 12

Його вважають кращим поєднанням ціни та якості. Він має безліч унікальних родзинок, наприклад це найлегший у світі смартфон. Він має унікальний дизайн, дуже комфортний розмір та потужний акумулятор. Знімки на ньому виходять просто прекрасні. Крім цього в наявності потужний чіпсет, бездротова зарядка, яскравий дисплей і в принципі приваблива ціна. Наразі вона коливається в межах 650-800 доларів.

iPhone 12 Pro Max

Цей смартфон полюбився багатьом, і навіть після виходу тринадцятки, а потім чотирнадцятки багато хто залишився з цією моделлю. Це улюбленець знаменитостей та блогерів. Все через неймовірну матричну стабілізацію, потрійну камеру, безліч режимів відеозйомки. За якість створення фото та відео контенту, наразі аналогів цей телефон немає. Крім інших переваг — великий вибір унікальних кольорів, потужний чіп та великий дисплей. Ціна — в межах 1000 доларів.

Iphone 14

Попри те, що дехто назвав цю модель суцільним розчаруванням та повним аналогом тринадцятки, але оновлення все таки є і досить вагомі. Тож якщо вам не є принциповою відносно невелика різниця в ціні, краще все таки взяти новеньку 14-ку. Тим паче начинка у неї неймовірна. Дуже яскравий дисплей, великий обсяг пам’яті, вбудований супутниковий зв’язок, відмінна камера. І головне ціна — від 800 доларів. Попри те, що айфон випущений зовсім недавно він коштує дешевше ніж деякі попередні моделі з додатком Pro Max. Словом iPhone 14 точно вартий вашої уваги.