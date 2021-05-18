Навіщо вам телефонують і скидають з невідомих номерів та що з цим робити?

З якими тільки дзвінками не доводиться стикатися українцям. З телефонними шахраями, з роботою безпеки банків, нав’язливими рекламщиками, які просувають нікому не потрібні товари і послуги, сумнівними соцопитуваннями, які підозрілі самі по собі. Але є ще одна, найбільш загадкова категорія дзвінків – коли дзвонять з різних номерів і скидають відразу після підняття трубки.





Розповімо про справжню причину подібних дзвінків, і актуальні способи боротьби з ними.

Навіщо дзвонять і скидають незнайомі номери?

Спамери і рекламщики – дуже неприємні люди, але їм не відмовиш у винахідливості. Отримавши базу телефонних номерів, вони не прагнуть відразу ж усіх обдзвонювати і пропонувати свої послуги. Адже половина номерів просто пошле подалі, а друга половина взагалі виявиться неактивною. Немає особливого сенсу витрачати час на холодні дзвінки. Час, як відомо – гроші.

Замість цього до всіх номерів підключається автоматичне обзвонювання через програму, єдина мета якої – з’ясувати, чи є на тому кінці дроту жива людина. Якщо на дзвінок відповіли, значить є, і можна внести номер в іншу базу, з якої вже почнуть роботу кол-центри з реальними співробітниками.

Тому немає абсолютно ніякого сенсу лаятися у відповідь на мовчання і крити уявного співрозмовника лайкою. Дзвонить робот, і йому ваші образи до лампочки. А самим спамерам вони навіть вигідні, адже ви підтвердили активність свого номера. І незабаром на телефон посиплеться гора «вигідних» пропозицій від інтернет-магазинів та мікрофінансових організацій.

Більш того, якщо людина сама ще і передзвонює на номер, що висвітився, то вважається, що вона першою проявляє цікавість до послуги. І за законом в такому випадку просто неможливо залучити спамерів за незаконне поширення реклами.

Дзвонять і скидають – що робити?

Якщо вам стали надходити дзвінки з загадковим мовчанням, або вони вже перейшли в фазу, коли спамери надзвонюють особисто, терпіти це не варто. Є відразу кілька способів ефективно захистити себе від небажаного спілкування.

Блокування викликів від незнайомих номерів

Найпростіший спосіб припинити нав’язливі дзвінки тут і зараз – це скористатися функцією блокування викликів з незнайомих номерів. Вона є в кожному сучасному смартфоні, і при включенні додзвонитися до вас зможуть тільки з телефонів, які вже внесені в список контактів. Швидко і ефективно, але з очевидним недоліком – проблеми з додзвоном будуть не тільки у спамерів, але і звичайних людей, що турбують з особистих і робочих питань.

Мовчання

Може прозвучати дивно, але багатьом від дзвінків зі скиданням допомагає звичайне мовчання без всяких привітальних «алло». Ймовірно, при відсутності відгуку від людини робот записує номер як неактивний. З огляду на загальні для багатьох спамерів бази, відсутність подальших дзвінків не дивна. Однак однозначно позитивного результату цей спосіб гарантувати не може.

Мобільні додатки

Мабуть, найефективніший спосіб позбутися від усіх приставучих разом – це встановити спеціальний мобільний додаток. Серед найпопулярніших можна відзначити Who Calls або Getcontact. У їх розпорядженні великі бази скомпрометованих телефонів, і додаток миттєво визначає, хто і з якою метою телефонує вам з незнайомого номера. Всі виклики, відмічені як сумнівні, можна автоматично відхиляти і спати спокійно.