5 кращих смартфонів бренду Lenovo за всі роки існування компанії

Lenovo – це глобальна технологічна компанія, яка існує вже понад три десятиліття. Компанія має різноманітний асортимент продукції, що включає ноутбуки, планшети та смартфони. Смартфони Lenovo відомі своєю довговічністю, вражаючим часом автономної роботи та доступною ціною. У цій статті ми розглянемо п’ять найкращих смартфонів Lenovo за всі роки існування компанії.

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z5 Pro GT був випущений у 2018 році і вважається одним з найкращих смартфонів Lenovo за всю історію компанії. Телефон оснащений 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм, чіпсетом Snapdragon 855 і до 12 ГБ оперативної пам’яті. Z5 Pro GT також оснащений розсувним механізмом, який відкриває фронтальну камеру та подвійну камеру на задній панелі. Телефон має акумулятор ємністю 3350 мАг і підтримує швидку зарядку.

Стартова ціна Lenovo Z5 Pro GT становила близько 400 доларів США, коли він був запущений у Китаї в 2018 році.

Lenovo Vibe X3

Lenovo Vibe X3 був випущений у 2015 році і був добре прийнятий споживачами. Телефон оснащений 5,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, чіпсетом Snapdragon 808 і до 3 ГБ оперативної пам’яті. Vibe X3 також оснащений 21-мегапіксельною тильною камерою та 8-мегапіксельною фронтальною камерою. Телефон має акумулятор ємністю 3500 мАг і підтримує швидку зарядку.

Lenovo Vibe X3 був запущений у продаж в Індії за ціною близько 20 000 рупій (приблизно 270 доларів США).

Lenovo K900

Lenovo K900 був випущений у 2013 році і став одним з перших смартфонів з процесором Intel. Телефон має 5,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, чіпсет Intel Atom Z2580 та до 2 ГБ оперативної пам’яті. K900 також оснащений 13-мегапіксельною тильною камерою та 2-мегапіксельною фронтальною камерою. Телефон має акумулятор ємністю 2 500 мАг і підтримує швидку зарядку.

Lenovo K900 був запущений в продаж в Китаї за стартовою ціною близько 3299 китайських юанів (приблизно 508 доларів США).

Lenovo Z2 Plus

Lenovo Z2 Plus був випущений у 2016 році і отримав високу оцінку за вражаючу продуктивність та доступну ціну. Телефон оснащений 5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, чіпсетом Snapdragon 820 і до 4 ГБ оперативної пам’яті. Z2 Plus також оснащений 13-мегапіксельною тильною камерою та 8-мегапіксельною фронтальною камерою. Телефон має акумулятор ємністю 3500 мАг і підтримує швидку зарядку.

Lenovo Z2 Plus був запущений в продаж в Індії за стартовою ціною близько 17 999 рупій (приблизно 245 доларів США).

Lenovo A6000

Lenovo A6000 був випущений у 2015 році і був орієнтований на економних споживачів. Телефон оснащений 5-дюймовим HD-дисплеєм, чіпсетом Snapdragon 410 та до 1 ГБ оперативної пам’яті. A6000 також оснащений 8-мегапіксельною задньою камерою та 2-мегапіксельною фронтальною камерою. Телефон має акумулятор ємністю 2300 мАг і підтримує швидку зарядку.

Lenovo A6000 був запущений в Індії за ціною близько INR 6,999 (приблизно $95).

Висновок

Протягом багатьох років Lenovo випускала чудові смартфони, і у наведеному вище списку представлені найкращі з них. Lenovo Z5 Pro GT, Vibe X3, K900, Z2 Plus та A6000 – це вражаючі пристрої, які пропонують відмінне співвідношення ціни та якості.