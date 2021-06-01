Який “цифровий слід” ви залишаєте в інтернеті і чим це небезпечно

При відвідуванні будь-якого сайту ми залишаємо так звані «цифрові сліди».





Вони складаються з сукупності даних, які передає ваш браузер, а також ваша IP адреса, яка доставляється методом службових повідомлень протоколу TCP / IP.

Отже, що ми залишаємо:

– IP адресу. Ця електронна адреса може належати конкретно вам (за договором) або ж групі людей (наприклад якщо ви підключені з мобільної мережі або ж ip адресу провайдер дає відразу на кілька абонентів);

– Тип браузера, його версію, підтримку JavaScript, Active X, Flash, Java, Cookies, відео, місце розташування (якщо включено), а також різні службові параметри вашого оглядача;

– Операційну систему і поточний час користувача;

– Рекламні мережі через файли cookie знають, яку рекламу вам показати на сайті.

Практично всі дані можна підмінити: ip адреса змінюється через проксі сервер або VPN сервіс, дані браузера можна змінити за допомогою спеціальних розширень для браузера. Також варто розуміти, що адміністрації соціальної мережі / сайту / додатка може бути доступне все ваше листування та історія всіх ваших дій на сайті.

Чим це небезпечно?

За допомогою таких цифрових слідів правоохоронці вираховують злочинців, проте, якщо зловмисники змінили дані, то вичислити їх вже стає проблемно.

Небезпеку ми бачимо тут тільки в одному: якщо раптом хтось підключиться до вашої мережі Wi-Fi і зробить щось протизаконне (наприклад зламає когось або зробить перевід із знайденої карти), то прийдуть саме до власника IP адреси, тобто до вас.

Тому ми не рекомендуємо тримати Wi-Fi точку відкритою і давати пароль незнайомим людям, навіть сусідам. Ваш інтернет і ви за нього відповідаєте. Також варто розуміти, що всі ваші дані, все ваше листування в будь-якому месенджері / соціальній мережі / сайті / додатку теоретично можуть бути доступними власникам даного сервісу.

Більш того, зберігаються навіть видалені повідомлення. Звичайно, навмисно читати повідомлення ніхто не буде, але є ризик того, що наприклад сайт зламають і ваше листування може стати доступною широкому колу осіб. Тому, краще не залишати конфіденційні дані, які можуть вас скомпрометувати на різних сайтах і месенджерах.

Чи потрібно приховувати ip адресу? VPN сервіси і proxy потрібні зазвичай в тих випадках, якщо якийсь ресурс не відкривається через ваш провайдер або працює дуже повільно через проблеми на магістралі від вас до сайту.

Також VPN може захистити від мережевих атак, проте, потрібно користуватися тільки перевіреним сервісами від великих компаній, оскільки бували випадки, що власники VPN користувалися комп’ютерами своїх клієнтів для різних незаконних завдань.