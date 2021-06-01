Як швидко і культурно завершити будь-яку небажану розмову по телефону

Припустимо, вам подзвонили … А це виявився допитливий родич або приятель, з яким ви б ще 100 років не хотіли розмовляти. Потрібно якось культурно його відшити і бувають такі товариші, які не розуміють, що ви зараз розмовляти не можете, ви зайняті, на роботі, за кермом.





І багато хто чомусь цього не розуміє і починає ображатися. За ідеєю, якщо не хочеться говорити, можна і розірвати відносини з людиною, але що якщо це родич або друг, який просто має такий грішок – поговорити.

Закінчити такий дзвінок гранично просто:

1. Неспокійним голосом говорите «Ой, зараз батарея сяде і розмова перерветься».

Якщо співрозмовник вас зрозуміє, то він закінчить розмову і не буде висаджувати вам до кінця акумулятор, а якщо він не розуміє, то просто після цієї фрази скидайте виклик. Не кажіть, що передзвоните, щоб від вас не чекали дзвінка.

2. Якщо співрозмовник не зрозумів, то він може передзвонити. Просто після небажаного дзвінка додайте його в чорний список на якийсь час. Якщо він вам передзвонить, то дзвінок скинеться і він буде впевнений, що дійсно акумулятор розрядився.

Для блокування натисніть на меню та виберіть “заблокувати номер (а)”.

Можна звичайно додати номер в чорний список, але хіба мало? Раптом якась важлива справа? Потім головне не забути, прибрати номер з чорного списку, коли той, хто телефонує вже заспокоїться.

А взагалі, я для себе зробив давно таке правило: смартфон завжди на беззвучному, в білий список додані ті, кому можна дзвонити. Якщо я раптом комусь буду потрібен, напишуть SMS або подзвонять 10 разів.