Як заощадити на покупці смартфона: підбираємо оптимальні характеристики та не переплачуємо

Дорогі флагмани потрібні не всім користувачам. Ми розповімо, на чому ви можете заощадити при покупці смартфона та підберемо для вас оптимальні характеристики.





Купівля флагманського смартфона завжди була дорогою насолодою, а зараз і поготів. Але чи треба гнатися за топовими характеристиками, переплачуючи тисячі гривень? Якщо ви не хардкорний мобільний геймер або ентузіаст, якому важливий кожен папуга в бенчмарку, то ви цілком зможете заощадити, не витрачаючи гроші на надмірні можливості, які вам просто не знадобляться.

Сьогоднішня стаття насамперед призначена для простих користувачів. Для тих хто хоче отримати стабільно працюючий смартфон зі швидким інтерфейсом, хорошими камерами та програмами, завантаження яких не потрібно чекати по кілька хвилин. Ми розповімо про те, на чому можна заощадити при виборі такого девайсу, і де та грань, за якою економити вже не варто.

1. Однокристальна система

Серце будь-якого смартфона – це його однокристальна система. До неї входять процесор, графіка, засоби обробки зображень та звуку та багато, багато іншого. Іншими словами, саме від неї залежить більшість функцій будь-якого смартфона, але й на цьому компоненті ви можете легко заощадити.

Справа в тому, що якщо ви не мобільний геймер, можливості таких флагманських чіпсетів як Qualcomm Snapdragon 888+, Snapdragon 8 Gen 1 або Samsung Exynos 2200 не тільки надмірні, але і шкідливі. Адже ці чіпсети не тільки мають величезну продуктивність, яка вам навряд чи стане в нагоді, але й сильно гріються, споживають багато енергії і не дуже добре поводяться при тривалому навантаженні.

Навпаки, чіпсети рівня MediaTek Helio G85 або Qualcomm Snapdragon 710 вимагають не так багато енергії та майже не гріються. Смартфон на їх основі майже завжди отримає кращу автономність ніж аналогічний гаджет на флагманській платформі. При цьому можливостей цих SoC цілком вистачить для безпроблемної роботи смартфона, його інтерфейсу та переважної більшості популярних програм.

Якщо ви не відносите себе до мобільних геймерів, вибирайте смартфони на чіпсетах середнього рівня. Продуктивність флагманських SoC вам просто не потрібна.

2. Об’єм оперативної пам’яті

Від обсягу оперативної пам’яті безпосередньо залежить швидкість роботи смартфона та його багатозадачність. І, як і у випадку з чіпсетом, тут важлива золота середина. 3 Гбайт оперативної пам’яті далеко не завжди достатньо для комфортної роботи з гаджетом, а 8 Гбайт і вище – в основному знадобляться лише геймерам і тим, хто часто працює з дуже важкими програмами.

Щодо простих користувачів, то їм цілком вистачить 4 або 6 Гб оперативної пам’яті. При такому обсязі оперативної пам’яті смартфон вже точно не гальмуватиме. Його вистачить для спілкування у месенджерах, навігаційних програм, веб-серфінгу та інших повсякденних програм.

Купуйте смартфон із 4 або 6 Гбайт оперативної пам’яті. Цього обсягу вистачить для повсякденних завдань.

3. Дисплей

Ми не будемо тут торкатися споконвічної суперечки про те, який дисплей краще – IPS або AMOLED. Скажімо лише, якщо ви хочете заощадити, то з AMOLED-панеллю вам точно не по дорозі. Якісні AMOLED-екрани встановлюються лише на досить дорогі смартфони, що стосується бюджетників, то тут найкращим вибором стане IPS.

Крім того, не варто економити на такому параметрі екрана, як частота оновлення. Всупереч поширеній думці, цей критерій важливий не лише геймерам. Чим вища частота оновлення екрана, тим більш плавним виглядає його інтерфейс, скролінг перетворюється на одне задоволення, та й працювати з таким гаджетом стає приємніше. Тим цікавіше, що на ринку вже давно є чимало недорогих смартфонів із 120-Гц дисплеями, і переплачувати за нього майже не доведеться.

Чим вище частота оновлення екрана, тим зручніше працювати зі смартфоном. Віддавайте перевагу гаджетам із 120-Гц дисплеями.

4. Об’єм вбудованої пам’яті

Сучасні смартфони вже давно навчилися знімати 4К-, а то й 8К-відео, робити фотографії у високій роздільній здатності, а багато програм та ігор тепер займають чимало місця. Тому купувати гаджет менше ніж із 64 Гбайт вбудованої пам’яті вже недоцільно. Але й особливий фанатизм у цьому плані виявляти також не варто. Тому якщо перед вами стоїть завдання заощадити, але заощадити не за рахунок свого комфорту, найкращим вибором стане покупка смартфона зі 128 Гб вбудованої пам’яті.

За всієї привабливості 512 Гбайт чи 1 Тбайт пам’яті, практично такий обсяг потрібен лише одиницям, а потреби більшості користувачів цілком покриють і 128 Гбайт внутрішньої пам’яті. Зрештою, у разі потреби ви завжди зможете скористатися численними хмарними сервісами або скинути фотографії та відео на локальний комп’ютер.

128 Гбайт убудованої пам’яті вистачить для будь-яких повсякденних потреб. Якщо ви хочете заощадити, немає сенсу переплачувати за смартфон із великим накопичувачем.

5. Камера

Останнім часом на ринку з’являється все більше смартфонів з 64- та 108-мегапіксельними камерами. Але чи так ми програємо, якщо вирішимо купити гаджет із більш скромною камерою? Ні. Усі сучасні смартфони вже давно навчилися робити якісні фотографії вдень. І для цього зовсім не потрібний якесь позамежне розширення. Тому не бійтеся вибирати пристрої з 48-Мп камерами.

Не кажучи вже про те, що самі по собі мегапікселі не грають вирішальної ролі для якості зйомки. Ми вже детально розбирали цей момент в одній із попередніх статей, тому не зупинятимемося на ньому особливо детально. Скажімо, що при виборі камери варто враховувати безліч різних параметрів. Але якщо ви хочете заощадити, купуйте смартфони з зовсім не топовими 48-Мп камерами – при денній зйомці вони дають схожу з дорогими датчиками якість, а різниця в ціні між ними дуже і дуже відчутна.

Не бійтеся вибирати камери з не найвищою роздільною здатністю. Усі смартфони вже давно навчилися добре знімати вдень.

6. Акумулятор

Більшість флагманських смартфонів на ринку не можуть похвалитися ємними акумуляторами. Але що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Справа в тому, що у таких гаджетів зовсім інші пріоритети. Флагмани рідко відрізняються особливо високою автономністю, і здебільшого програють за цим показником смартфонам середнього або бюджетного рівня.

Ну а оскільки ми вирішили заощаджувати, але заощаджувати без особливих збитків для комфорту, то наш шлях лежить у середній сегмент ринку. І тут варто вибирати смартфони з акумулятором ємністю не нижче 4500 мАг. Золотим стандартом подібних гаджетів вже давно стали 5000 мАг. З такою батареєю гаджет легко протримається щонайменше день, а швидше за все два дні без підзарядки.

При цьому важливо звертати увагу на підтримку технології швидкого заряджання. Для смартфонів з настільки ємними акумуляторами вона не повинна бути нижчою за 25, а краще 33 Вт. Гаджети зі стандартною 5 або 10-Вт зарядкою доведеться заряджати занадто довго.

Вибирайте смартфон з акумулятором ємністю від 4500 мАг та підтримкою швидкої зарядки.

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