Microsoft відключила електронну пошту Mail.ru: що це означає

Причина, як з’ясувалося, у тому, що Microsoft відключила VK (колишня Mail.ru Group) від серверів. З якими незручностями зіткнулися жителі Росії? Наприклад, зі збоями при перегляді файлів, прикріплених до листів, надісланих через пошту Mail.Ru.





Що можуть зробити? На жаль нічого. Залишається чекати, коли програмісти Mail.Ru знайдуть рішення. У VK вже працюють над новим рішенням, яке дозволить відновити нормальну функціональність.

Перші скарги з’явилися ще 17 березня. Нині їх досить багато.

Microsoft призупинення надавати свої послуги на території РФ у березні 2022 року. Продаж продукції також припинено. Постраждали і геймери – в РФ тепер не поставляють консолі Xbox One, Xbox Series S та Xbox Series X. Також спостерігаються проблеми із продовженням Xbox Game Pass.

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