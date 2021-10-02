Понад чотири десятки смартфонів не зможуть відкривати популярний месенджер: список

З 1 листопада популярний месенджер WhatsApp припинить підтримку старих пристроїв. Його користувачі не зможуть переглядати і відправляти повідомлення, фото і відео.





Проблема з доступом до месенджеру торкнеться понад чотирьох десятків смартфонів, що працюють як на Android, так і на iOS. Так, користувачі смартфонів з встановленою версією Android 4.0.4 (і версіями, випущеними до неї) перестануть отримувати і приймати будь-які повідомлення в WhatsApp. Такий же результат чекає власників айфонів з встановленою версією iOS 9 (і до неї), говориться на сайті компанії.

Видання DNA опублікувало список конкретних моделей смартфонів провідних брендів, які вже через місяць стануть несумісні з популярним месенджером. Перевірте, чи є серед них ваш пристрій.

Смартфони Samsung , на яких перестане працювати WhatsApp:

Samsung Galaxy Trend Lite; Galaxy SII; Galaxy Trend II; Galaxy S3 mini ; Galaxy Core; Galaxy Xcover 2; Galaxy Ace 2.

Смартфони Apple :

iPhone SE ; iPhone 6S ; iPhone 6S Plus .

Смартфони LG :

LG Lucid 2; Optimus L5 Dual; Optimus L4 II Dual; Optimus F3Q; Optimus F7; Optimus F5; Optimus L3 II Dual; Optimus F5; Optimus L5; Optimus L5 II; Optimus L3 II; Optimus L7; Optimus L7 II Dual; Optimus L7 II; Optimus F6 Enact; Optimus F3; Optimus L4 II; Optimus L2 II; Optimus Nitro HD Optimus 4X HD.

Смартфони Huawei :

Huawei Ascend G740; Ascend D Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D2; Ascend D1 Quad XL.

Смартфони ZTE :

ZTE Grand S Flex; Grand X Quad V987; ZTE V956; Grand Memo.

Смартфони Sony :

Xperia Miro; Xperia Neo L; Xperia Arc S.

WhatsApp радить користувачам переключитися на підтримувані пристрої або принаймні зберегти історію чатів до відключення, щоб не втратити всі дані безповоротно. Щоб дізнатися, чи встановлена на вашому смартфоні підтримувана версія ОС, потрібно зайти в Налаштування -> Інформація про пристрій / Відомості про телефон -> Відомості про ПО.