Microsoft анонсувала нові функції Windows 11

Microsoft анонсувала нові функції ОС Windows 11 на заході Hybrid Work. Про це повідомляє видання The Verge.





У ході презентації представники компанії оголосили про нові особливості Windows 11. Зокрема, було представлено оновлену програму «Провідник», яка отримала функцію швидкої навігації за вкладками. Також в додаток додали нову головну сторінку, яка включає ярлики і папки швидкого доступу.

Сервіс Smart App Control дозволяє обмежувати роботу шкідливих програм, запускаючи лише програми з криптографічним підписом. За словами представників корпорації, опція зможе ефективно виявляти заражені вірусом програми та боротися з фішингом.

У ході заходу було представлено нові функції відеозв’язку. Так, опція Voice Focus автоматично усуває сторонній шум під час здійснення відеодзвінків. Крім того, у Windows 11 з’явилися функції автоматичного кадрування та розмиття фону. Також функція візуального контакту за допомогою штучного інтелекту дозволить демонструвати погляд користувача співрозмовнику.

У компанії повідомили, що нові функції відеозв’язку працюватимуть у фірмових програмах Microsoft і лише за наявності нейронного чіпа. Насамперед нові можливості будуть доступні на комп’ютерах на базі процесора Qualcomm 8cx Gen 3. Інші функції з’являться у найближчих оновленнях Windows 11.

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