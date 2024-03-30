Windows 11 почне працювати швидше на ПК з процесорами AMD

Компанія Microsoft випустила оновлення для Windows 11, яке отримало нові функції і низку виправлень різного роду багів. Про це повідомляє портал Windows Latest.

Згідно з джерелом, оновлення Moment 5 (KB5035942) для Windows 11 22H2 і 23H2 вирішує проблеми, що призводили до падіння продуктивності на ПК, зокрема на консолях Asus ROG Ally, з процесорами AMD і випадковим збоєм BSOD. Вперше скарги на ці баги стали надходити від користувачів Windows 11 після березневого оновлення.

Зазначається, що Microsoft оперативно відреагувала на відгуки користувачів, інтегрувавши необхідні патчі у свіжому оновленні. Однак багато постраждалих можуть навіть не помітити вихід оновлення KB5035942, оскільки воно не є обов’язковим і вимагає ручного встановлення. Щоб завантажити Moment 5, користувачам Windows 11 рекомендується відкрити “Центр оновлень Windows” і перевірити наявність патчів.

Тим, хто не знайде актуального оновлення, радять почекати на наступний пакет накопичувальних оновлень, який самостійно встановиться відразу після релізу наступного місяця.