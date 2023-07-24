Windows 11 тепер буде краще захищати своїх користувачів

Microsoft покращила функцію захисту від фішингу в Windows 11. Йдеться про тестування нової функції, що попереджає користувачів про копіювання та вставку свого Windows-паролю на веб-сайтах та документах.

З релізом Windows 11 22H2 Microsoft ввела нову функцію безпеки під назвою «Покращений захист від фішингу », яка призначена для захисту ваших облікових даних Windows та Active Directory від загроз зловмисників.

Вона не включена за замовчуванням, тому користувачі повинні включити її самостійно, перейшовши в Windows Security > App & browser control > Reputation-based protection > Phishing protection та встановивши галочки під усі три опції.

Після увімкнення ця функція почне попереджати користувачів, коли вони вводять або копіюють і вставляють свій пароль для входу в Windows у веб-форми або документи.