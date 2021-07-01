Нові смартфони Nokia будуть позбавлені Android

Нові смартфони Nokia для китайського ринку отримають операційну систему від Huawei. Про це повідомляє китайське видання IT Home.





За повідомленнями інсайдерів, підготовлені для ринку Китаю смартфони Nokia будуть випускати з попередньо встановленою HarmonyOS. Перехід на нову ОС почнеться з запланованих до випуску Nokia X60 і X60 Pro. Найімовірніше, в майбутньому девайси компанії для місцевого ринку позбудуться Android на користь іншої операційної системи.

За словами аналітиків, це пов’язано з тим, що в Китаї не працюють Google-сервіси. Вони припустили, що крім нової ОС смартфони Nokia також отримають і доступ до сервісів від Huawei.

Джерела розповіли, що Nokia X60 буде мати безрамковий екран, підтримку 5G, камеру з об’єктивами сумарним розширенням до 200 мегапікселів, акумулятор ємністю 6000 міліампер-годин. Відмінні риси старшої версії – X60 Pro – не розкриваються. Також не повідомляються терміни анонсу – лише уточнюється, що девайси представлять до кінця 2021 року.