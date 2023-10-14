Facebook та Instagram будуть видаляти контент авторства ХАМАС

Американська компанія Meta, власник соцмережі Facebook та Instagram видалятиме контент виробництва ХАМАС або тих, хто підтримує рух. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.
У компанії підкреслили, що уряд США відносить ХАМАС до іноземних терористичних рухів.
“ХАМАС заборонений на наших платформах, і ми видаляємо вихваляння і підтримку цієї організації, коли нам стає про це відомо, продовжуючи водночас дозволяти суспільно-політичний дискурс”, – ідеться в повідомленні.
У компанії додали, що продовжать публікувати новини, питання, пов’язані з правами людини, або академічні, нейтральні та засуджувальні дискусії.
Для моніторингу інформації, що надходить у соцмережі, у Meta створено спеціальний оперативний центр, до якого входять люди, які вільно розмовляють арабською мовою та івритом. З 7 жовтня в соцмережах компанії було видалено або позначено як “тривожні” 795 тисяч одиниць контенту.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter