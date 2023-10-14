Facebook та Instagram будуть видаляти контент авторства ХАМАС

Американська компанія Meta, власник соцмережі Facebook та Instagram видалятиме контент виробництва ХАМАС або тих, хто підтримує рух. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

У компанії підкреслили, що уряд США відносить ХАМАС до іноземних терористичних рухів.

“ХАМАС заборонений на наших платформах, і ми видаляємо вихваляння і підтримку цієї організації, коли нам стає про це відомо, продовжуючи водночас дозволяти суспільно-політичний дискурс”, – ідеться в повідомленні.

У компанії додали, що продовжать публікувати новини, питання, пов’язані з правами людини, або академічні, нейтральні та засуджувальні дискусії.

Для моніторингу інформації, що надходить у соцмережі, у Meta створено спеціальний оперативний центр, до якого входять люди, які вільно розмовляють арабською мовою та івритом. З 7 жовтня в соцмережах компанії було видалено або позначено як “тривожні” 795 тисяч одиниць контенту.