Softnews

Facebook та Instagram будуть видаляти контент авторства ХАМАС

14.10.2023
Менше хвилини

Американська компанія Meta, власник соцмережі Facebook та Instagram видалятиме контент виробництва ХАМАС або тих, хто підтримує рух. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

У компанії підкреслили, що уряд США відносить ХАМАС до іноземних терористичних рухів.

“ХАМАС заборонений на наших платформах, і ми видаляємо вихваляння і підтримку цієї організації, коли нам стає про це відомо, продовжуючи водночас дозволяти суспільно-політичний дискурс”, – ідеться в повідомленні.

У компанії додали, що продовжать публікувати новини, питання, пов’язані з правами людини, або академічні, нейтральні та засуджувальні дискусії.

Для моніторингу інформації, що надходить у соцмережі, у Meta створено спеціальний оперативний центр, до якого входять люди, які вільно розмовляють арабською мовою та івритом. З 7 жовтня в соцмережах компанії було видалено або позначено як “тривожні” 795 тисяч одиниць контенту.

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14.10.2023
Менше хвилини
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