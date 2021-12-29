Складено рейтинг найбільш очікуваних ігор 2022 року

Вихід кожної із цих ігор стане святом. Деякі релізи обговорювалися протягом останніх 10 років. Які ігри вийдуть у 2022 році? Про це і поговоримо у нашій сьогоднішній статті.





Будь-який ААА-проект готується не один рік. Причому найчастіше розробники анонсують реліз набагато раніше, як розпочинають початкові стадії виробництва. У 2022 році на нас чекають справжні довгобуди, вихід яких наробить багато шуму в ігровій індустрії.

God of War: Ragnarök

Сіквел хіта God of War 2018 року випуску. До речі, останній реліз студії Santa Monica перестане бути ексклюзивом PS4 і з’явиться на ПК 14 січня 2022 року. Цю подію також можна віднести до очікуваних релізів наступного року.

Що ми знаємо про God of War: Ragnarök? Почнемо із того, що це ексклюзив Sony. Гра буде доступна як на PS5, так і PS4. Продовження історії Кратоса та його сина Атрея, судячи з трейлерів, буде не менш захоплюючим та динамічним. Багато хто запитує: чи стане гра по-справжньому некстген-продуктом? Або ж цьому завадить обов’язковий вихід God of War: Ragnarök на PlayStation 4? Справа в тому, що між цими поколіннями консолей від Sony велика різниця у залізі. При виробництві краса картинки могла бути принесена в жертву заради оптимізації під начинку PS4.

Хоч як не крути, студія Santa Monica не має права на помилку. Їхнє попереднє творіння завоювало всесвітнє визнання, і майбутній реліз заряджений стати не меншим хітом.

Дата виходу: 2022 рік (точна дата не анонсована)

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5

Ймовірно, за кілька років гра God of War: Ragnarök також буде доступна і на ПК.

A Plague Tale: Requiem

До релізу A Plague Tale: Innocence студія Asobo була практично в тіні. Серед проектів цих розробників можна побачити Microsoft Flight Simulator, випущений в 2020 році, і гоночний екшн Fuel, який отримав премію Книги рекордів Гіннеса за «найбільші відкриті локації в ігровій індустрії». В іншому ж вони брали участь як підрядники. Відомо, що Asobo Studio працювали над серією гонок The Crew, брали участь у створенні ігор за мотивами мультфільмів студії Pixar та WALL-E.

Завдяки вдалому проекту A Plague Tale: Innocence – французька студія розробників здобула славу та схвалення геймерів на створення сіквела. Чому вона припала до душі багатьом любителям ігор? Унікальний сеттинг, незвичайний геймплей та інтригуючий сюжет. Тривалість одиночної кампанії – 9–12 годин.

Причому багато хто стверджує, що ближче до розв’язки не хочеться швидше пройти гру і забути про неї. Навпаки, історія дівчини Аміції та її брата Гуго чіпляє, і з нею не хочеться розлучатися. Взагалі, ця грандіозна подорож головної героїні, яка готова на все заради своєї сім’ї, не може залишити нікого байдужим.

Що на нас чекає у грі A Plague Tale: Requiem? Можливо, фінал історії. Все-таки назва сіквела натякає на це. Новий похід Аміції та Гуго буде так само супроводитись чумою та щурами. Проте, як запевняють розробники, головна героїня буде сильнішою, і її методи розправи над ворогами будуть значно вражаючі.

Дата виходу: 2022 рік (точна дата не анонсована)

Платформи: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та Nintendo Switch

STALKER 2: Heart of Chernobyl

Виходу цієї гри чекають усі. Без виключень. Про неї говорять уже близько 10 років. Проект анонсували не один раз. Також неодноразово розробники з GSC Game World говорили, що анонс був фейковим. Проте цього разу все офіційно і проект близький до релізу. STALKER 2: Серце Чорнобиля – вже на стадії попереднього замовлення (з 13 червня 2021 року).

Як передбачається, довгоочікуваний сіквел гри для сталкерів сильно перевершуватиме в графічному плані попередні частини. Чекаємо на справжній прорив. Українська студія GSC Game World вже не раз демонструвала геймплейні ролики, і, судячи з них, можна з упевненістю сказати, що на нас чекає щось революційно нове.

Гра зроблена на платформі Unreal Engine 5. Це дуже дороге задоволення. Двигун вийшов нещодавно, тож ігор на ньому поки що мало. У 2022 році плануються релізи ігор на Unreal Engine 5, тоді ми і зможемо його по-справжньому протестувати. Поки що лише Fortnite повноцінно перенесена на UE 5, однак у стилістиці цієї гри складно подивитися на всі технічні можливості двигуна.

Сподіваємося, що STALKER 2: Heart of Chernobyl не чекає така ж доля, як дісталася полякам з CD Projekt RED та їх проекту Cyberpunk 2077. Розраховуємо на те, що студію GSC Game World ніхто не підганяє, і вони повноцінно завершують роботу над своїм довгобудом.

Дата виходу: 28 квітня 2022 року

Платформи: ПК, Xbox Series X/S

Вже давно відомо, що STALKER 2 – ексклюзив Xbox. Поки що неясно, чи планується вихід гри на інших платформах.

Elden Ring

Той, хто знайомий з проектами Fromsoftware не з чуток, знає загадковий стиль глави компанії, Хідетак Міядзакі. Сюжет в іграх цієї студії не подається на блюдечку. Вас, героя, єдиного і незамінного, виняткового та неперевершеного не кличуть у бій, видавши все необхідне та поцілувавши у чоло. У будь-якій souls-лайк грі ви починаєте босяком. Сюжет нерідко захований у предметах, які доступні до вивчення через меню інвентарю, та у коротких, рідкісних кат-сценах. Будь-який ворог, зустрінутий на шляху, небезпечний. І не важливо, бос він або звичайний мандрівник, що тиняється туди-сюди.

Саме загадковість супроводжує твори Fromsoftware. І не лише в самих іграх, а й у маркетингу. Будь-який реліз наповнений загадками та міфами. Про офіційний анонс Elden Ring ми почули у червні 2019 року. Причому до цього будь-які згадки про гру виглядали як «злив» і були дуже схожі на фейки.

Як і будь-яка соулс-лайк гра, Elden Ring буде наповнена болем та стражданнями гравця. Одні й самі маршрути супроводжуватимуться десятками годин битв закріплення шляху. І боси. Куди ж без них?

Стильно і дуже схоже на серію Dark Souls. До речі, робота над Elden Ring стартувала одразу після виходу DLC до DS3, у 2017 році. Виходить, що проект готується понад 4 роки. Для гри у подібному жанрі це дуже багато. Очікується, що Elden Ring міститиме справжній відкритий світ, чого не було раніше в проектах студії Fromsoftware.

Дата виходу: 25 лютого 2022 року

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S

Популярні стримери вже отримали доступ до гри. У прямому ефірі на Twitch було показано битви на початкових локаціях. Виглядало це дуже вражаюче.

Horizon Forbidden West

Ще один ексклюзив Sony. Приквел, до речі, «переїхав» на ПК 7 серпня 2020 і перестав бути грою тільки для ps4. Нова пригода Елой збереже статус ексклюзиву принаймні на стадії релізу.

Новий етап війни з машинами у відкритому світі перенесе нас на Заборонений Захід ігрового всесвіту Horizon. Студія Guerilla Games обіцяє, що у майбутній частині гри Елой протистоятимуть не лише роботи з людьми, а й погодні умови. Відомо, що старі машини теж будуть на ігрових просторах, не лише нові.

Планується, що Horizon Forbidden West буде набагато масштабнішим, ніж Zero Dawn. Дивно, адже приквел теж був величезний за ігровим простором. Гравець зможе досліджувати світ не лише горизонтально, а й вертикально. Розробники кажуть, що вивчати підводний світ особливо цікаве заняття. Бойовий арсенал і спорядження також очікують на поповнення: нові типи броні, зброї та інструментів.

Дата виходу: 18 лютого 2022 року

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5

Цікавий факт: Horizon Forbidden West, на відміну від попередньої частини, буде наповнений контентом для дорослих. Реліз отримає вищий віковий рейтинг.

Dying Light 2: Stay Human

Кажуть, що ця гра вважається найочікуванішою, за версією спільноти Steam. Досить дивно, адже які тільки чутки не ходили про неї: і режим «Королівської битви», і залучення сценаристів «Відьмак 3», і штатні перестановки в студії розробників, і неправдиві дати релізу — вихід цієї гри був супроводжений цілою тонною інформацією: правдивою та помилковою. Однак сьогодні можна легко знайти геймплейні та сюжетні ролики, щоб повною мірою оцінити майбутній реліз.

Попередня гра серії Dying Light вийшла у далекому 2015 році. Паркур та битви з натовпом зомбі – цей хіт поєднав найкраще з Mirror’s Edge, Left4Dead та Dead Rising. Сюжет був абсолютно рудиментарним і не був коронною фішкою гри. Найбільше чіпляв геймплей. Динамічний і карколомний. Вдень гравець міг почуватися фривольно, адже справжня небезпека чекала його вночі. Саме вночі на вулиці виходили найнебезпечніші представники армії мертвих. Це створювало неймовірну атмосферу.

Dying Light 2: Stay Human збереже всі найкращі якості першої гри серії. Головна мета розробників — оновити графічну складову та підтягнути геймплей: зробити його багатшим та ще різноманітнішим. А що в них вийшло ми зовсім скоро перевіримо.

Дата виходу: 4 лютого 2022 року

Платформи: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S та Nintendo Switch

Вихід цих 6 проектів — ціле свято для всієї ігрової спільноти. Нас чекає дуже багатий на релізи рік: в 2022-му очікується справжній зорепад хітів.