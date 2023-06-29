На YouTube введуть обмеження по кількості відео, які можна подивитись

YouTube продовжує шукати нові способи монетизації і, звичайно, головне питання на порядку денному — боротьба з блоковульниками реклами. Деякі користувачі вже зіткнулися з нововведенням, яке, зважаючи на все, поки що ввели в тестовому режимі.

Після трьох переглянутих роликів відеосервіс показує вікно, де блокує наступний перегляд. А також вимагає відключити Adblock або його аналоги або оформити платну передплату на YouTube Premium, яка деактивує рекламу.

Чи стане подібне нововведення масовим ще невідомо. Але ймовірність того, що воно піде на основу, є досить високою.

Блокувальниками реклами користується аж надто велика аудиторія. І обмеження в будь-якому випадку будуть, питання в тому, якими вони будуть, жорсткими або м’якими.