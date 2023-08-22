OpenAI може збанкрутувати: творців ChatGPT наздогнали фінансові проблеми

Здавалося, зовсім недавно компанія OpenAI залучила великі грошові інвестиції. Вкластися в перспективний штучний інтелект ChatGPT бажали багато хто, але зараз фінансові справи у OpenAI йдуть аж ніяк не так добре, як хотілося б. Якщо негативна тенденція збережеться, то вже через рік компанії загрожує банкрутство, пише Analytics India Magazine.

Річ у тім, що підтримання роботи ChatGPT обходиться дуже дорого – в районі $700 000 на день. OpenAI продовжує триматися на плаву завдяки щедрій підтримці від Microsoft, яка інвестувала в компанію $10 мільярдів. Але навіть ці гроші разом із прибутком від платних підписок GPT-3.5 і GPT-4 не покривають усіх витрат.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що чат-боти перестали бути унікальними. На думку експертів, OpenAI сама “пиляє сук, на якому сидить”, оскільки на основі моделі GPT придумали безліч інших чат-ботів зі своїми фішками. Не сплять і конкуренти, готові поборотися за увагу аудиторії: Google Bard, Claude, xAI від Ілона Маска. За один тільки липень 2023-го року база користувачів ChatGPT зменшилася на 12%.

Не сприяє становищу OpenAI і дефіцит передових прискорювачів обчислень NVIDIA H100, а також наростаючий конфлікт між США і Китаєм у сфері технологій. Звичайно, шанси на те, що OpenAI всерйоз збанкрутує, не такі вже й великі, все-таки компанія працює під крилом Microsoft, у якої дуже багато грошей. Але не виключено, що OpenAI доведеться згорнути частину своїх напрацювань і зайнятися болісною оптимізацією витрат.