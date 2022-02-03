Названо дозволи, які не варто надавати додатку на смартфоні

Після того, як ви встановили та запустили програму на смартфоні, вона може зажадати у вас різні дозволи на доступ до того чи іншого функціоналу гаджета. Багато розробників хочуть, щоб їхній продукт отримував максимально велику кількість дозволів.





Це потрібно для того, щоб збирати різну інформацію як для покращення програм, так і передачі рекламним агрегаторам. На жаль, ця світова практика вже увійшла до якоїсь норми — власники IT бізнесу хочуть вичавити прибуток максимально.

Багато користувачів навіть не замислюються про це і дають новій програмі всі необхідні дозволи. Але для того, щоб ухвалити правильне рішення, потрібно включити логіку. Пройдемося найважливішими дозволами, щоб зрозуміти, чи можна їх давати чи ні.

Мікрофон

Подумайте, а чи потрібен вашій програмі мікрофон? Ви збираєтеся нею розмовляти або, може, вона має функцію голосового помічника? Якщо ні, то не варто надавати такий дозвіл.

Доступ до SMS

Дуже часто під час запуску програма запросить підтвердження SMS. А для зручності ще й попросить дозволу на доступ до повідомлень, щоб автоматично підставити код. Його ви можете самостійно ввести вручну, тому якщо програма не пов’язана з прийомом та надсиланням повідомлень, то не варто давати доступ до SMS. Якщо ви це зробите для якоїсь сумнівної програми, то вона може використовувати функцію у своїх цілях: надіслати платне повідомлення або отримати доступ до вашого банківського рахунку.

Контакти

Навіщо звичайній грі доступ до ваших контактів? Гра в цих контактах може знайти людей, які є у вашому довіднику, і грають у цю гру. Подумайте, а воно вам потрібне? Тут ситуація така сама — якщо те, що ви встановлюєте не пов’язане з телефонами та контактами, то давати таку ачивку не варто.

Дзвінки

Як правило, такий дозвіл потрібний різним автовідповідачам та визначникам номера: без нього вони не зможуть нормально працювати. Якщо функціонал вашої програми не пов’язаний із дзвінками, то не варто дозволяти такий доступ.

Камера

В основному три цілі: дзвінки, фото-відео та сканування кодів. Ну і, звичайно, якщо ви збираєтеся ловити покемонів, без камери не обійтися. В інших випадках вона не потрібна.

Календар

В принципі, небезпечного тут нічого немає, якщо ви не користуєтеся планувальником і не вписуєте у календар майбутні події. Інакше інформація може піти до третіх осіб, тільки навіщо їм це потрібно — інше питання.

Сховище

Мабуть, найскладніший функціонал для аналізу. Майже будь-який софт просить туди доступ. Якщо ви дасте такий дозвіл сумнівній програмі, то вона може отримати ваші фото, відео та документи та використовувати файли для своїх цілей.

Варто знати, що якщо програма не отримує потрібних розширень, то вона може некоректно працювати або мати обмежений функціонал. Спробуйте прибрати ті чи інші доступи та подивитися, як працюватиме потрібний вам софт.

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