Стало відомо, як заробити мільйон доларів на довірливості Apple та втратити все

У США розкрито транснаціональну шахрайську схему з обміну фальшивих смартфонів iPhone на нові справжні. Протягом майже трьох років її творець, китаєць Хайтенг Ву, здійснював такі обміни через сервісні центри Apple. Телефони він привозив із Гонконгу. В результаті він обдурив Apple майже на $1 млн.





Надійна та проста схема обману

Компанія Apple стала жертвою шахрая, який обманним шляхом виманив у неї майже $1 млн., пише портал Apple Insider. Це була добре спланована та налагоджена схема, яка справно працювала протягом кількох років.

Розбагатіти за рахунок Apple вирішив 26-річний уродженець Китаю Хайтенг Ву (Haiteng Wu). Він переїхав до США у 2013 р., щоб підвищити рівень своєї освіти. Через два роки він отримав ступінь магістра і приблизно водночас почав обкрадати Apple.

Схема Ву полягала у ввезенні на територію США підроблених iPhone з IMEI та серійними номерами, що відповідають справжнім смартфонам компанії. Китаєць привозив мобільники з Гонконгу і потім здавав їх до американських сервісних центрів Apple, заявляючи, що вони зламані, і що на них діє гарантія. Хто постачав йому контрафакт, або де він сам купував їх, на момент публікації матеріалу не було відомо.

Хтось витрачає на iPhone десятки тисяч гривень, а хтось перетворює їх на джерело постійного та швидкого заробітку

План Ву полягав у отриманні справжніх iPhone замість підроблених. Він щоразу обманював сервісні центри протягом трьох з половиною років. Як пише портал The Oregonian, вибір упав саме на американські сервіси тому, що в США правила прийому пристроїв Apple у фірмові сервісні центри спрощені порівняно з багатьма іншими країнами.

Сімейний бізнес

У схемі Ву брало участь кілька людей, проте їх точне число поки що не встановлено. Слідство також не розкриває і кількість підроблених iPhone, які китаєць здав до сервісних центрів Apple під виглядом справжніх.

Одним із учасників схеми була дружина Ву – Цзяхун Цай (Jiahong Cai). Які завдання покладалися на неї у цій шахрайській схемі, невідомо.

На додаток до обміну підроблених смартфонів на справжні Ву зробив собі підроблені документи, що засвідчують особу, мабуть, щоб замести сліди. Він також орендував кілька поштових скриньок для отримання певної комерційної пошти. Крім перерахованого Ву організував для всіх учасників схеми подорож по США.

Втекти не вдалося

Схему Ву було розкрито лише наприкінці 2019 р. У грудні 2019 р. його заарештували, і з того часу він перебував під вартою.

Розслідування справи Ву вели спеціалісти Міністерства внутрішньої безпеки США та Поштової інспекції США. У травні 2020 р. Ву визнав себе винним у змові і підтвердив, що виманив у Apple майже $1 млн. Він також додав, що якби його не впіймали, він продовжив би наживатися на компанії.

1 лютого 2022 р. суддя Еммет Салліван (Emmet Sullivan) засудив Ву до 26 місяців ув’язнення, проте цей термін він уже пробув під вартою, тому додаткове позбавлення волі йому не загрожує. У той же час тепер йому потрібно знайти десь майже $2 млн.

Суд зобов’язав Ву відшкодувати збитки у розмірі $980 тис. На додаток до цього Ву отримав аналогічні розміри штраф. Дружина Ву теж визнала себе винною. Яке рішення суд ухвалив щодо неї, не повідомляється.

Деякі жителі Китаю зазнають непереборного потягу до незаконного заробітку грошей за рахунок Apple.

Раніше, ми висвітлювали шахрайську схему, придуману двома китайцями, на той момент студентами. Яньянь Чжоу (Yangyang Zhou) і Цюянь Цзян (Quan Jiang), які проживали в штаті Орегон (США), вигадали схему, аналогічну, яка народилася в голові Ву. Вони теж вирішили ввозити до США підроблені та зламані iPhone та обмінювати їх на нові у сервісних центрах Apple.

“Підприємці” ввозили в країну значні партії зламаних iPhone. Здаючи їх у сервіс, вони стверджували, що телефони не включаються. У працівників майстерень була можливості переконатися у справжності, оскільки вони насправді не включалися. Додатково китайці подавали в офіс Apple прохання про заміну пристроїв за гарантією, щоб точно отримати новий мобільник.

Свіжа партія контрафактних iPhone у квартирі студентів

У процесі ремонту з’ясовувалося, що апарати відновленню справді не підлягають – у цьому випадку, згідно з правилами Apple, власнику належить новий iPhone. Кожен контрафактний телефон обходився китайцям приблизно $30.

Загалом “бізнесмени” спробували здати Apple майже 3070 підроблених та зламаних iPhone. Успіхом увінчалися 1493 спроби. В результаті Apple “подарувала” їм близько $896 тис.

Усі хочуть заробити на Apple

Схеми із заробітку грошей, у яких Apple виступає в ролі жертви, вигадують не лише китайці. У січні 2022 р. стало відомо , що вчителька однієї зі шкіл штату Нью-Мехіко (США) Крісті Сток (Kristy Stock) роками крала плеєри iPod, які призначалися для навчання корінних американців математики та читання.

Як і китайці, Крісті Сток обдурила Apple майже на $1 млн. Але оскільки плеєри коштують дешевше, ніж смартфони, для досягнення такого результату їй знадобилося шість років. За цей період вона викрала близько 3000 плеєрів.

У схемі були й інші учасники, у тому числі і запеклий злочинець Саураб Чавла (Saurabh Chawla), який збував крадені плеєри на інтернет-аукціонах. Кожен із них отримав термін – Крісті Сток проведе за ґратами півтора роки. Чавла посадили на п’ять з половиною років, а третій учасник схеми, друг Крісті Джеймс Бендер (James Bender), відсидить 366 днів (один рік і один день).

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