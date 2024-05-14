iPhone тепер буде попереджати користувачів про стеження

Apple випустила iOS 17.5, представивши нову функцію під назвою «Виявлення небажаних трекерів місцезнаходження», яка попереджає користувачів iPhone про потенційне стеження.

Ця функція, розроблена у співпраці з Google, виявляє Bluetooth-трекери, які переміщуються разом зі смартфоном користувача, надсилаючи повідомлення на пристрої з iOS 17.5 і новіших версій, а також Android 6.0 і вище.

Спочатку функція може виявляти лише власні пристрої відстеження AirTag від Apple, але в майбутніх оновленнях буде додано підтримку інших популярних трекерів, таких як Chipolo, eufy, Jio, Motorola та Pebblebee.

Оновлення iOS 17.5 також усуває відомі вразливості та містить інші покращення. Крім того, Apple випустила одночасні оновлення для iPadOS 17.5, macOS 14.5 Sonoma, watchOS 10.5, HomePod 17.5 і tvOS 17.5, забезпечивши комплексне посилення безпеки і розширення функцій у своїй екосистемі.