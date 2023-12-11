У США випробували стрілецьку зброю нового покоління

Рейнджери і десантники Армії США випробували стрілецьку зброю нового покоління Next Generation Squad Weapon (NGSW) під патрон калібру 6,8 міліметра. Про це пише Army Recognition.

Зазначається, що військові випробовували гвинтівки NGSW-R, автоматичні гвинтівки NGSW-AR, а також системи управління вогнем NGSW-FC на базі Форт-Кемпбелл у штаті Кентуккі. У рамках тестування солдати порівнювали особливості експлуатації нової зброї з карабінами M4A1 і кулеметами M249, які замінять гвинтівками NGSW.

“Загалом, я почуваюся швидше з M249, але я віддаю перевагу NGSW-AR, тому що вона робить мене смертоноснішим”, – наводить видання слова Максиміліано Аргуіндегі, стрільця-автоматника з 75-го полку рейнджерів.

Своєю чергою, сержант Джек Скотт зі 101-ї повітряно-десантної дивізії зазначив, що забійна сила патрона калібру 6,8 міліметра стала головною перевагою NGSW порівняно з M4 і M249.

У квітні 2022 року стало відомо, що компанія Sig Sauer отримала контракт на постачання партії перспективної зброї NGSW, який уклали на десять років. Виробник розробив штурмову гвинтівку XM5 для заміни карабіна M4 і автоматичну гвинтівку XM250, яка замінить кулемет M249.