Яку мультипіч краще купити в 2021 році: за відгуками покупців

У 2021 році на ринку повно пристроїв, здатних допомогти в побуті. Одним з таких є мультіпіч – незамінний прилад для тих, хто часто готує різноманітну випічку. З її допомогою можна швидко приготувати хрусткі вафлі, печиво або млинці. Якщо саме такий апарат ви давно хотіли собі додому – читайте статтю до кінця. У ній ми детально розбираємо питання, яку мультипічку краще купити в 2021 році.





№10 – REDMOND RMB-PM600

Бюджетні моделі, як правило, не приносять нічого крім головного болю. Постійні поломки, нікчемне покриття, до якого все постійно пригорає – ось з чим асоціюються найдешевші мультіпекарі у більшості. Однак, до дебютанту добірки дані епітети не застосовуються при всьому бажанні. Виробник Редмонд створив якісний і доступний апарат, що стабільно виконує те, що від нього вимагається.

У RMB-PM600 хороше антипригарне покриття і пристойна потужність 700 Вт, за рахунок якої апарат швидко нагрівається – особливо актуально для тих, хто постійно спізнюється на роботу через тривале приготування сніданку. Формочок в комплекті немає, але їх нескладно знайти в магазинах, та й коштують аксесуари копійки.

До мінусів покупці у відгуках найчастіше відносять короткий шнур (близько 70 см) і відсутність датчика регуляції температури. Втім, з урахуванням того, скільки модель коштує, на це можна закрити очі.

№9 – Hyundai HYSM-1303

Топ мультипечей продовжує пристрій корейського бренду. У нього привабливий лаконічний дизайн, з яким прилад буде органічно виглядати на будь-якій кухні. Радувати власника модель може не тільки своїм зовнішнім виглядом. Їй добре вдається приготування омлетів і млинчиків. У відгуках власники повідомляють, що вони виходять навіть краще, ніж на сковороді. Причому часу йде значно менше.

У комплекті з Hyundai HYSM-1303 йдуть форми для вафель, гриля, пончиків і млинців, інші можна докупити окремо. Корейська фірма продумала ергономіку мультипекаря – у нього є індикатор включення, автоматичне відключення та ручка, що не нагрівається. Останній момент є особливо актуальним для тих, у кого вдома є маленькі діти.

До решти переваг пристрою варто віднести компактні розміри і рівномірне пропікання з обох сторін, з чим зазвичай є проблеми у недорогих рішень. Основний мінус такий, як і у попереднього конкурсанта – шнур довжиною всього 70 см, тому ставити прилад доведеться близько біля розетки.

№8 – GALAXY GL2959

Восьма сходинка рейтингу кращих моделей мультипечей 2021 року дістається GALAXY GL2959. Прилад йде в комплекті з двома змінними панелями – для сендвічів на 4 порції і для вафель на 2 порції. Обидві виконані шикарно, з хорошим антипригарним покриттям, яке не псується навіть через кілька років експлуатації, що для бюджетного пристрою просто чудово.

До решти плюсів апарату відносять теплоізольований корпус, об який не вийде обпектися в процесі приготування і пристойна потужність 800 Вт, що значно скорочує час на приготування. Під час роботи прилад не розкриється завдяки спеціальній клямці, що забезпечує міцну фіксацію кришки. Проаналізувавши огляди, ми не виявили серйозних скарг.

№7 – Polaris PST 0105

Одна з найбільш вигідних по співвідношенню ціни і якості пропозицій в модельному ряді марки. Головною особливістю приладу варто вважати високий показник потужності – 850 Вт. Це дозволяє йому дуже швидко справлятися з приготуванням їжі. Правда, слід бути уважним – якщо вчасно не переверне сендвіч, то виявите, що він згорів.

У мультипічки шикарний комплект постачання: власник отримує знімні панелі для сендвічів, вафель і горішків. Виконані вони на совість – готувати можна без масла, причому диму і сторонніх неприємних запахів при експлуатації немає. Основний мінус – корпус сильно нагрівається під час роботи, тому девайс варто тримати подалі від дітей.

№6 – Kitfort КТ-1613

Попадання Kitfort КТ-1613 в добірку, де ми розповідаємо, яка мультипіч краща в 2021 році, зовсім не випадкове. Бренд потрудився на славу і випустив дійсно якісний прилад. Його основною особливістю є наявність незалежних нагрівачів в кожній половинці, що забезпечує рівномірне прогрівання.

На дні девайса є протиковзкі ніжки, завдяки яким він чіпко фіксується на поверхні під час роботи. У відгуках власники повідомляють, що модель гранично проста в експлуатації і зрозуміти, як вона працює, можна без інструкції. Панелі, в свою чергу, легко знімаються і швидко відмиваються. Мультипіч зручна в зберіганні – у неї є спеціальний відсік для шнура, а за рахунок компактних розмірів вона не займає багато місця.

Серйозних підводних каменів у популярної моделі немає. Це дійсно якісний агрегат, на який варто звернути увагу всім любителям випічки.

№5 – REDMOND RMB-611

Рейтинг мультипекарів 2021 року підійшов до екватора. Це чергова модель зі знімними панелями, на яких можна готувати сендвічі, вафлі і навіть омлет. В теорії її можна використовувати для запікання м’яса, оскільки є гриль-панель, але користувачі повідомляють, що потужності приладу для цього все ж не вистачає.

У комплекті з пристроєм поставляється об’ємна книга з рецептами. Всі вони прості і не вимагають просунутих кулінарних навичок, тому радувати своїх домочадців і гостей вишуканими стравами зможе кожен.

Основні експлуатаційні моменти у моделі на рівні: панелі прості в догляді і мають якісне антипригарне покриття. Зовнішня частина корпусу мультипечі не гріється під час роботи, що нівелює шанси обпектися. До того ж кришка фіксується намертво за допомогою спеціального замочка.

№4 – Kitfort KT-1638

За крок від потрапляння на призовий п’єдестал статті, в якій ми розповідаємо, яку модель мультіпечі краще купити в 2021 році за відгуками, опиняється Kitfort KT-1638. Порівняння з конкурентами вона виграє, в першу чергу, завдяки дизайну. Різниця помітна навіть на фото. До того ж у пристрою компактні розміри, що дозволяють не переживати про те, що на кухні для нього не вистачить місця. Незважаючи на габарити і легку вагу, прилад стійкий і під час роботи не ковзає по столу.

Знімні панелі йдуть в комплекті. Вони легко витягуються і відмиваються. Оскільки готувати на них можна без масла, для догляду навіть не доведеться застосовувати миючий засіб. Можна обійтися губкою і теплою водою. До швидкості готування немає нарікань – вафлі готові за пару хвилин. Для тих, хто любить ситно поснідати – саме те. Добре відгукуються користувачі і про гриль, який в більшості доступних моделей присутній чисто для галочки. Тут же він цілком юзабельний.

№3 – REDMOND RMB-M619 / 5

REDMOND RMB-M619 / 5 – вже більш просунутий мультіпекар про що можна здогадатися, глянувши на його вартість. Цінник частково обумовлений якісною збіркою корпусу. На відміну від бюджетних моделей, виконаних з пластика, тут застосовується ще й алюміній. Та й в цілому прилад зарекомендував себе як надійний – у багатьох покупців він стабільно працює по кілька років.

У комплекті йдуть кілька насадок, що дозволяє готувати горішки, млинці, вафлі та сендвічі. На особливу увагу заслуговує гриль панель, яка відмінно пропікає м’ясо. Також бронзового призера топа можна використовувати для підсмажування тостів.

З усіма перерахованими вище завданнями модель справляється на ура, тому її сміливо можна рекомендувати всім, кому потрібен багатофункціональний прилад, що дозволяє швидко створювати смачну випічку.

№2 – Moulinex SW611812

Єдиний агрегат французького виробника в добірці. З його допомогою можна одночасно готувати дві порції, значно заощадивши дорогоцінний вранці час. Сендвічі і вафлі на мультипечі до стану готовності доходять швидко. Користувачі повідомляють, що придатний він і для смаження м’яса, правда, воно розбризкується на всі боки, тому готуйтеся відмивати його зі стін і кухонного гарнітура.

Комплектні панелі володіють якісним покриттям, якого вистачає на кілька років активного користування. Після того, як воно облізе, можна купити нові панелі у фірмовому сервісному центрі. До того ж, в цій моделі у панелей немає гострої кромки, що деформує випічку. Так що вона буде не тільки смачною, а й симпатичною зовні.

Головним недоліком, на який скаржаться власники, є відсутність кнопки вимикання. По закінченню використання агрегату його кожен раз доводиться висмикувати з розетки. Незважаючи на це, якщо вам цікаво – яка мультипіч краща за відгуками покупців, на Moulinex SW611812 все одно варто звернути увагу.

№1 – REDMOND RMB-M701 / 3 PRO

Крута пропозиція від іменитої фірми. Її головною перевагою є показник потужності, що становить 1400 Вт. Завдяки цьому приготування будь-якої випічки займає мінімальну кількість часу. До того ж, пічка добре справляється і зі прожарюванням – м’ясо, шаурма і все інше виходять чудовими.

Інша відмінна риса моделі – кришка, що відкривається на 180 градусів. При компактних розмірах у REDMOND RMB-M701 / 3 PRO відразу чотири відсіки, що дає можливість за раз приготувати порцію для кожного члена сім’ї.

У комплекті йде книга з рецептами, яка дозволить кожному розширити його кулінарний арсенал. Крім короткого проводу (80 см) до недоліків власники відносять той факт, що панелі важко відмиваються від масла. Правда, якщо використовувати їх тільки для випічки, проблем з цим не буде.