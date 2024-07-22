Кращі ноутбуки на Windows на кінець липня 2024 року

Наші колеги з Game Rant опублікували рейтинг найкращих Windows-ноутбуків. До списку увійшли моделі від Acer, Asus, Lenovo, Samsung, Microsoft і Dell.

Перше місце посів Acer Swift Go 14 Intel EVO, що відрізняється тонким дизайном і потужним процесором Intel Core Ultra 7 155H. Він оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD, а також OLED-екраном з роздільною здатністю 2880 × 1800 і частотою 90 Гц.

На другому місці – ігровий ноутбук Asus TUF Gaming A15 з процесором AMD Ryzen 7 7735HS і відеокартою NVIDIA RTX 4060. Екран на 15.6 дюймів з частотою 144 Гц, 16 ГБ оперативної пам’яті і 1 ТБ SSD забезпечують відмінну продуктивність.

Lenovo ThinkPad E14 посів третє місце завдяки процесору Intel Core i7-1355U і 16 ГБ оперативної пам’яті. Клавіатура ThinkPad робить його зручним для роботи з текстом.

Четверте місце у HP Envy x360, трансформера «2-в-1» із сенсорним екраном, який можна використовувати як планшет.

Dell Inspiron 16 на п’ятому місці – це трансформер із 16-дюймовим екраном, процесором Intel Core Ultra 7 155H і 16 ГБ оперативної пам’яті.

Шосте місце дісталося Samsung Galaxy Book 4 з процесором Intel Core 7 150U, 16 ГБ оперативної пам’яті та підтримкою Dolby Atmos.

Сьоме місце у Microsoft Surface (2024) з 20 годинами автономної роботи і процесором Qualcomm Snapdragon X Plus.