Визначено найпотужніший смартфон у світі

Обновився рейтинг найпотужніших смартфонів у світі. Перше місце в ньому посів ігровий апарат Nubia Red Magic 6 Pro з максимальним результатом – 858734 бали.





На другому та третьому місцях опинилися Asus ROG Phone 5 та realme GT. До п’ятірки найкращих також увійшли vivo IQOO 7 та OnePlus 9 Pro. Інші місця в рейтингу десяти найпотужніших девайсів дісталися Xiaomi Mi 11i, Asus ZenFone 8 Mini, Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G та Sony Xperya 1 III 5G.

Цікаво, що всі вони працюють на топовому чіпі Snapdragon 888 від Qualcomm, а максимальний обсяг оперативної пам’яті, який можна зустріти в модифікаціях – 16 гігабайт.