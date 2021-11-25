Hardnews

Визначено найпотужніший смартфон у світі

25.11.2021
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Nubia Red Magic 6

Обновився рейтинг найпотужніших смартфонів у світі. Перше місце в ньому посів ігровий апарат Nubia Red Magic 6 Pro з максимальним результатом – 858734 бали.


На другому та третьому місцях опинилися Asus ROG Phone 5 та realme GT. До п’ятірки найкращих також увійшли vivo IQOO 7 та OnePlus 9 Pro. Інші місця в рейтингу десяти найпотужніших девайсів дісталися Xiaomi Mi 11i, Asus ZenFone 8 Mini, Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G та Sony Xperya 1 III 5G.

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Цікаво, що всі вони працюють на топовому чіпі Snapdragon 888 від Qualcomm, а максимальний обсяг оперативної пам’яті, який можна зустріти в модифікаціях – 16 гігабайт.

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25.11.2021
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