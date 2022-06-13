Black Shark 5 – смартфон не лише для геймерів

Підрозділ Xiaomi, який відповідає за випуск ігрових смартфонів, представив для світового ринку свіжі моделі серії Black Shark 5. Продуктивні гаджети з потужними системами охолодження, додатковими клавішами та передовими аудіосистемами мають мало конкурентів на ринку ігрових смартфонів. У цій статті ми хочемо розповісти про більш доступні модель Black Shark 5.





Black Shark 5 отримав потужний процесор Qualcomm Snapdragon 870, яки був представлений на початку минулого року. У цієї моделі доступно 2 варіанти обсягу пам’яті:

8+128 Гб

12+256 Гб

Однією з головних проблем мобільних геймерів є тротлінг процесорів через перегрівання. У Black Shark 5 використовується найновіша подвійна система охолодження з тепловими трубками. За даними компанії, панелі, що охолоджують, підтримують «антигравітаційну» функцію, що стимулює циркуляцію холодоагенту. Більш того, процесор, АКБ і 5G-антена безпосередньо контактують з охолоджувальною пластиною з мідного сплаву. Це має допомогти забезпечити найкращу тепловіддачу та зберігати прийнятну температуру смартфона навіть під час пікових навантажень.

Смартфони оснащуються “магнітними” клавішами на бічних гранях, що дозволяє геймерам використовувати не лише елементи екранного керування. Це вже друге покоління клавіш подібного типу з оптимізованим часом відгуку та можливістю призначати окремим клавішам різні функції, у тому числі неігрові, як включення ліхтарика. Завдяки своїй конструкції такі кнопки виділяються на корпусі лише після натискання спеціальної кнопки на бічній грані.

Black Shark 5 отримав АКБ на 4650 мА∙год із швидкою бездротовою зарядкою на 120 Вт, здатною зарядити гаджет з 0 до 100% за 15 хвилин. Більш того, новий Black Shark 5 підтримує пряме живлення, що дозволяє забезпечити смартфон енергією під час ігрового процесу без заряджання власне акумулятора. Це дозволяє уникнути перегріву та зберегти ресурс АКБ.

Виробник оснастив Black Shark 5 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю Full HD+. На тильній панелі розташований модуль із ширококутною, ультраширококутною та макрокамерами. Black Shark 5 оснащений NFC та має сканери відбитків пальців, інтегрований у бічну клавішу живлення.

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