Батарея на 7400 мАг та 29 антен: розкрито характеристики iQOO 15 Ultra

У китайській соцмережі Weibo з’явився офіційний тизер нового флагмана iQOO 15 Ultra. Рекламні матеріали та інсайдерська інформація вказують на те, що новинка стане справжнім «монстром» не лише у продуктивності, але й у фотоможливостях та автономності. Офіційна прем’єра смартфона запланована вже на 4 лютого.

Камери та алгоритми: Виробник робить серйозну ставку на якість зйомки. До складу тильного модуля увійде перископічний об’єктив із 50-мегапіксельним сенсором Sony, який забезпечує трикратний оптичний зум. Особливу увагу приділено стабілізації за стандартом CIPA 4.5. Для покращення деталізації зображень будуть використані фірмові алгоритми материнської компанії vivo — ICE 3.0 Optical Reconstruction та Magic 2.0 Image Restoration.

Зв’язок для геймерів: Оскільки бренд позиціонується як ігровий, iQOO 15 Ultra отримає безпрецедентну систему зв’язку. По периметру корпусу розмістять 29 антен для стабільного з’єднання в будь-якому положенні смартфона. Технології AI Esports Signal Engine 2.0 та Universe Metro Gaming Network мають забезпечити низьку затримку в онлайн-іграх навіть в умовах слабкого сигналу (наприклад, у метро).

Рекордна автономність: За чутками, головною фішкою смартфона стане акумулятор ємністю 7400 мАг, що є рекордним показником для флагманів такого рівня. При цьому підтримуватиметься швидка зарядка на 100 Вт. Також очікується 6,85-дюймовий екран Samsung із частотою 144 Гц та до 24 ГБ оперативної пам’яті у топовій версії.