Відновлення зв’язку та інтернету в Україні оцінили у 7,1 млрд доларів

Відновлення та масштабна реконструкція телекомунікаційного, цифрового та медійного секторів України протягом 2026–2035 років потребуватимуть колосальних інвестицій у розмірі 7,1 млрд доларів. При цьому сукупний прямий збиток, завданий галузі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, вже сягає 2,5 млрд доларів. Такі оновлені дані наводяться у свіжому звіті з оцінки збитків і потреб (RDNA5), який був підготовлений фахівцями Світового банку, Єврокомісії та ООН.

Серед першочергових завдань для стабілізації ситуації експерти виділяють терміновий ремонт пошкодженої телекомунікаційної та поштової інфраструктури. Окремий акцент робиться на розширенні систем резервування мереж: насамперед йдеться про забезпечення базових станцій надійним резервним електроживленням та налагодження альтернативних каналів супутникового зв’язку.

Географія потреб у відновленні очікувано зосереджена у прифронтових регіонах. Понад 65% необхідних інвестицій припадає на Донецьку, Запорізьку, Київську та Харківську області. Що стосується безпосередніх руйнувань, то 55% усієї шкоди зафіксовано в Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. У звіті зазначається, що ці фінансові втрати відображають не лише зруйноване обладнання, а й втрачені доходи операторів та величезні додаткові витрати на закупівлю й обслуговування генераторів.

Звіт RDNA5 також оцінив загальну вартість відновлення всієї України після війни. На наступне десятиліття ця сума становить 588 млрд доларів, що майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни за 2025 рік. Для порівняння, у попередньому звіті (RDNA4) потреби оцінювалися у 524 млрд доларів. Пряма ж шкода, завдана інфраструктурі країни загалом, зросла зі 176 млрд до 195 млрд доларів.