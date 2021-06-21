Чому мобільні оператори обмежують максимальний радіус дії станцій 4G?

У будь-якому використовуваному зараз в Україні стандарті стільникового зв’язку (GSM, UMTS, LTE) можна обмежити максимальний радіус дії. Якщо оператор вирішить поставити таке обмеження, то абоненти не зможуть зателефонувати або вийти в інтернет далі певної відстані від станції. Але в більшості випадків це не має сенсу. Якщо є сигнал від станції і смартфон може їй відповісти – нехай працює хоч за 30 км. Але не в LTE. Цей стандарт працює за іншими правилами.





В 4G є важлива особливість, яка зобов’язує оператора жорстко поставити максимальний радіус дії стільника. І щоб зрозуміти чому так склалося ми розповімо вам як смартфони потрапляють в мережу LTE.

Поки абонентський термінал (смартфон або модем) знаходиться в стані очікування у нього немає зв’язку з конкретною станцією. Він лише слухає широкомовний канал, по якому передаються повідомлення про вхідний дзвінок або дані з інтернету. Але коли ми захочемо вийти в інтернет (відправити повідомлення через месенджер або відкрити WEB-сторінку) смартфону буде потрібно з’єднання з найближчою станцією.

Для отримання виділеного каналу для передачі даних смартфон відправляє запит через канал випадкового доступу. Робить він це в мережі LTE за допомогою псевдовипадкових послідовностей, які смартфони вибирають в даній соті в довільному порядку. І ось тут то якраз і криється весь секрет. Чим більше радіус стільника – тим менше передбачено таких послідовностей стандартом LTE.

Якщо оператор буде ставити для всіх сот 4G великий радіус, наприклад, 30 км, то доступних послідовностей для смартфонів в соті буде дуже мало. У місті це призведе до постійних збоїв у роботі мережі. Якщо в зоні обслуговування однієї станції багато смартфонів захочуть отримати доступ в мережу, то частині з них буде відмовлено. На практиці це буде виглядати як неможливість відправити повідомлення в месенджері, недоступність інтернет-сторінок, пропущені виклики і т.п.

Тому оператори повинні ставити обмеження на радіус, щоб уникнути таких збоїв. Зазвичай для сот 1800 діапазону радіус обмежують 7-15 км, для 2600 МГц ця цифра менше: 5-10 км. І якщо вже так вийде, що ваш смартфон буде бачити сигнал мережі LTE (будуть палички на місці індикатора потужності сигналу мережі), але відстань до станції більше заданої на соті – доступ буде заборонений.

Але не варто переживати. У житті таких ситуацій майже ніколи не буває. Як правило, оператори перестраховуються і ставлять максимальний радіус набагато більше, ніж зона покриття. І до зони обмеження доступу радіосигнал просто не долітає.