Альтернатива YouTube існує: 10 відео-платформ, що заслуговують на вашу увагу в 2021 році

Познайомимося з деякими альтернативами YouTube, які можуть запропонувати користувачам щось краще сервісу Google.





YouTube – це не просто перегляд відеороликів. Сервіс еволюціонував, але коли справа доходить до конфіденційності, YouTube не може нею похвалитися через швидкість, з якою Google збирає ваші дані (навіть якщо ви просто користуєтеся пошуком). Ми змушені бачити гори нав’язливої ​​реклами або оплачувати підписку, щоб видалити рекламу і створити свій плейлист. З такою кількістю незручностей доводиться шукати інші варіанти.

1. Peertube

Peertube – безкоштовний відеохостинг, який дозволяє обмінюватися контентом так само, як це відбувається в YouTube. Користувачі можуть завантажувати і створювати відеоролики, створювати канали, використовувати пошук і коментувати відео.

Цей відкритий проект має децентралізовану платформу, засновану на технології peer-to-peer для обміну відео. Будь-який користувач може встановити програмне забезпечення, що дозволяє йому приєднатися до мережі під назвою Федерація і не турбуватися про відстеження.

2. DTube

DTube – ще одна децентралізована платформа, орієнтована на конфіденційність. Вона зберігає весь контент в блокчейні, щоб хакери не могли легко його підробити. На відміну від YouTube, тут відео не завантажуються в одне місце, щоб запобігти витоку даних.

Сервіс не транслює рекламу і надає творцям контенту можливість заробляти криптовалюту за допомогою своїх відео. Його інтерфейс схожий на інтерфейс YouTube, тому користувачам не важко перейти на DTube.

3. Bitchute

Швидкий перегляд роликів і каналів гарантує чергова альтернатива YouTube – Bitchute. Ця платформа особливим чином позначає вже переглянуті відео, дозволяючи залишати коментарі. Вона включає живий стрім, дає можливість переглянути ролик пізніше і повідомляє про випуск відео на обраних каналах.

Зручний інтерфейс простий у використанні, а також дозволяє редагувати і переглядати підписки.

4. Rumble

Rumble – кардинально новий варіант на ринку, який є чудовою альтернативою YouTube. Він дає можливість шукати і монетизувати відео, а також покращувати базу підписників.

Rumble дозволяє робити все, що ви могли робити на YouTube: потокове відео в реальному часі, відеохостинг, створення каналів, ліцензування та багато іншого за допомогою простого у використанні інтерфейсу.

5. Vimeo

Vimeo розправляє свої крила не тільки над відео, але і над музикою і фотографіями. Ця дійсно творча платформа має простий інтерфейс і демонструє високоякісні ролики в форматі 4K ultra, щоб творцеві було легко заробити додаткові гроші.

Навколо платформи сформувалося розвинуте співтовариство, вона не містить реклами і дозволяє користувачам залишати коментарі, стежити за роликами і ділитися відео в соціальних мережах.

6. Twitch

Всіх бентежить, коли Twitch потрапляє в список кращих альтернатив YouTube, але це рай для геймерів, в якому є місце для музики, мистецтва і серіалів.

Ця «комунальна» альтернатива YouTube не містить реклами і дозволяє творцям монетизувати контент.

7. Bit.Tube

Bit.Tube – платформа, яка дозволяє публікувати відео і заробляти гроші на переглядах.

Ця альтернатива YouTube-powered з власною криптовалютою демонструє ролики без реклами і переривань, а також радує відсутністю цензури і постійного контролю в дусі YouTube.

8. Dailymotion

Якщо ви шукаєте скромну копію YouTube, вам на Dailymotion! Це популярний сервіс дуже схожий на платформу від Google, і на її домашній сторінці розміщені всі трендові відео. Можна завантажувати до 2 ГБ контенту з роздільною здатністю 1080p і тривалістю до 60 хвилин.

У Dailymotion є можливість монетизації, яка дозволяє демонструвати користувачам деякі відео або рекламу. Найприємніші особливості – простота інтерфейсу і менший ризик видалення відео.

9. Metacafe

Якщо ви шукаєте варіант для коротких відеороликів, варто використовувати Metacafe. Це ще один хостинг з нескінченним контентом, починаючи з перегляду стрічки, оглядів продуктів і закінчуючи порадами та рекомендаціями.

Проста у використанні платформа для перегляду пропонує зрозуміле меню з посиланнями на останні, популярні та трендові відео. Якщо бажаєте посерфити, скористайтеся меню зліва і поринете в багатий пул категорій.

10. Vevo

Vevo займає лідируючу позицію, коли справа доходить до кращих альтернатив YouTube. Сервіс дозволяє легко переглядати відео і одночасно класифікувати його за виконавцями. За допомогою Vevo ви можете підписуватися на канали, залишати коментарі та ділитися відео в соціальних мережах. Доступно також сховище музики і веб-серіалів.

За допомогою Vevo ви можете переглядати останні відео і нові випуски, а також розміщувати ролики з високою роздільною здатністю. Ще одна перевага Vevo – сервіс дозволяє керувати попереднім переглядом відео і коментувати ролики.