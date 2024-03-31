Дратівливу рекламу на смартфонах Samsung можна відключити: інструкція

Телефони Samsung відомі своїми функціями та елегантним дизайном, але останнім часом вони здобули ще одну репутацію – нав’язливої реклами. Багато користувачів, зокрема й редактор Gizmodo, втомилися від цих спливаючих вікон, що рекламують нові продукти в незручні моменти, наприклад під час навігації в Google Maps.

Хороша новина полягає в тому, що Samsung пропонує способи відключити цю небажану рекламу в декількох регіонах, і, на щастя, цей процес досить простий.

Першим кроком буде вимкнення сповіщень із програми “Магазин Samsung”. Перейдіть у меню “Налаштування”, натисніть на “Повідомлення”, а потім виберіть “Стиль спливаючих повідомлень”. Виберіть “Додатки показувати коротко”, щоб мінімізувати сповіщення додатків. Прокрутіть униз, поки не знайдете “Магазин Samsung”, і вимкніть перемикач.

Далі розглянемо “Samsung Push Service”, ще одного винуватця рекламних спливаючих вікон. У тих самих налаштуваннях “Сповіщення” натисніть на “Сповіщення додатків” і прокрутіть униз, щоб знайти “Samsung Push Service”. Просто вимкніть перемикач, щоб вимкнути його сповіщення.

Виконавши ці два кроки, ви позбудетеся шквалу реклами Samsung. Пам’ятайте, що цей процес може дещо відрізнятися залежно від конкретної моделі телефону та версії програмного забезпечення.

Важливо зазначити, що рекламна практика Samsung може змінитися. Незважаючи на те, що наразі компанія пропонує методи вимкнення реклами, у майбутніх оновленнях може знадобитися перегляд цих налаштувань або пошук додаткових рішень.