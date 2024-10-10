Американська медіакомпанія знайшла творця Біткоїна

8 жовтня на HBO вийшов документальний фільм Money Electric: The Bitcoin Mystery. У ньому автори пообіцяли розповісти історію походження біткоїна, а також розкрити особистість його творця, Сатоші Накомото. У HBO стверджують, що під цим ім’ям ховається Пітер Тодд, розробник Bitcoin Core.

Водночас Пітер Тодд виступає проти заяв HBO з приводу того, що він є автором біткоїна:

Для протоколу: я не Сатоші Накомото. Режисер фільму, Каллен Хобак, хапається за соломинку. Він намагається перетворити кілька збігів на щось більше. Іронічно, що це відмінна риса конспірологічного мислення.

Водночас Хобак заявив CNN, що його не дивує той факт, що Тодд виступає проти висновків, які зробили творці документального фільму:

Пітер був там того дня, коли в нього брали інтерв’ю для фільму. Він знає, про що йшлося. У нього були всі можливості порозумітися.

В інтерв’ю CNN Хобак також стверджує, що Пітер Тодд під час їхньої розмови говорив про те, що він – це Сатоші Накомото. Нинішнє публічне заперечення Тодда Хобак пояснює тим, що «Тодд володіє теорією ігор нового рівня».