Українців почали дурити за допомогою нової соцмережі Цукерберга

Популярність нової соцмережі Threads призвела до зростання фішингових ресурсів в уанеті та шахрайських дій.

Експерти з кібербезпеки розповіли, що зловмисники запустили шахрайські ресурси, за допомогою яких буцімто можна безкоштовно «накрутити» передплатників у новій соцмережі.

Людям пропонують брати участь у розіграші призів, для чого потрібно внести платіж, у результаті користувачі втрачають гроші.

Також шахраї пропонують встановити програму через неофіційні канали. Фейкові ресурси перенаправляють на Google Диск, звідки користувач завантажує заражений шкідливою програмою APK-файл.

Програма Threads доступна в магазинах App Store і Google Play. Додаток пов’язаний з Instagram і використовує спільну з ним систему акаунтів, а за форматом повторює сервіс мікроблогів Twitter.