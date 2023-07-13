Softnews

Українців почали дурити за допомогою нової соцмережі Цукерберга

13.07.2023
Менше хвилини
Threads

Популярність нової соцмережі Threads призвела до зростання фішингових ресурсів в уанеті та шахрайських дій.

Експерти з кібербезпеки розповіли, що зловмисники запустили шахрайські ресурси, за допомогою яких буцімто можна безкоштовно «накрутити» передплатників у новій соцмережі.

Людям пропонують брати участь у розіграші призів, для чого потрібно внести платіж, у результаті користувачі втрачають гроші.

Також шахраї пропонують встановити програму через неофіційні канали. Фейкові ресурси перенаправляють на Google Диск, звідки користувач завантажує заражений шкідливою програмою APK-файл.

Програма Threads доступна в магазинах App Store і Google Play. Додаток пов’язаний з Instagram  і використовує спільну з ним систему акаунтів, а за форматом повторює сервіс мікроблогів Twitter.

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13.07.2023
Менше хвилини
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