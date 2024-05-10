TikTok тепер буде позначати відео згенероване за допомогою ШІ

TikTok тепер позначатиме відео, яке було створено за допомогою штучного інтелекту. Це перша компанія, яка відмічатиме контент подібного роду.

Контент, створений за допомогою власних інструментів штучного інтелекту TikTok, вже автоматично позначається як такий, і компанія вимагає від авторів вручну додавати такі ж позначки до власного контенту, але досі вони могли обійти ці правила і видавати згенерований матеріал за справжній, завантажуючи його з інших платформ.

Тепер компанія почне використовувати цифрові водяні знаки, створені міжгалузевою групою Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), щоб ідентифікувати та маркувати якомога більше AIGC.

“ШІ відкриває неймовірні творчі можливості, але може заплутати або ввести в оману глядачів, якщо вони не знають, що контент був створений за допомогою штучного інтелекту“, – сказав Адам Прессер, керівник відділу операцій, довіри та безпеки TikTok. “Маркування допомагає прояснити цей контекст – саме тому ми маркуємо AIGC, створені за допомогою ШІ-ефектів TikTok, і вже більше року вимагаємо від творців маркувати реалістичні AIGC“.