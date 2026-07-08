Windows 11 отримає функцію відновлення з хмари

Microsoft тестує нову функцію відновлення Windows 11 під назвою Cloud Rebuild, яка повертає ПК у чистий, гарантовано робочий стан шляхом повного перевстановлення системи — навіть якщо Windows взагалі не завантажується.

На відміну від функції «Повернути ПК у вихідний стан», Cloud Rebuild завантажує з Центру оновлень Windows не лише образ системи, а й потрібні драйвери пристрою, тому комп’ютер відновлюється повністю працездатним без USB-накопичувача чи заздалегідь підготовленого образу. Процес запускається через середовище відновлення WinRE і потребує підключення до інтернету через Ethernet або Wi-Fi.

Важливо: функція не зберігає особисті файли та встановлені програми — це варіант «чистого аркуша» для випадків, коли інші способи відновлення вже не допомагають.

Наразі Cloud Rebuild доступна лише учасникам програми Windows Insider в експериментальних збірках Windows 11. Масове розгортання функції Microsoft планує розпочати вже найближчими місяцями.