Дуров підколов Ілона Маска після успіху своєї криптовалюти

Павло Дуров, засновник месенджера Telegram, не втримався від можливості пожартувати над Ілоном Маском після того, як його криптовалюта Toncoin обігнала за капіталізацією Dogecoin.

У своїй Telegram-історії Дуров опублікував скріншот статті, де повідомляється про дану подію, супроводивши його підписом: “Вибач, Ілоне” і стікером із мільярдером, що плаче:

Нагадаємо, що Toncoin, одна з перспективних криптовалют, почала стрімко зростати понад місяць тому на тлі новин про можливе IPO Telegram. Минулого тижня зростання відновилося з новою силою.

Сьогодні курс Toncoin перевищує $7, а аналітики прогнозують, що найближчим часом він може пробити позначку в $10. І з огляду на досвід останніх днів, у це цілком можна повірити.