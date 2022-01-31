Користувачі WhatsApp на Android втратять частину функціоналу

Між WhatsApp та Google вже давно діє угода про безлімітне використання Google Drive для зберігання листування користувачів. Тобто які важкі файли ви б не відправляли собі або іншим людям, раніше всі вони зберігалися в Ватсапі, як у нескінченному хмарному сховищі будь-який час.





Але незабаром WhatsApp прибере цей «безліміт», і що подвійно прикро – лише для користувачів Android. Поки невідомо, коли саме це зроблять, але перші натяки на зміни були помічені ще кілька місяців тому у коді програми. Днями профільний ресурс WABetaInfo підтвердив факт розриву угоди між WhatsApp і Google і майбутню нову політику месенджера.

Після змін кожен користувач отримуватиме якусь обмежену кількість гігабайт для зберігання своїх чатів. Коли місце буде закінчуватися – йому запропонують видалити зайве: наприклад, фото або відео, що пересилаються, або самі чати, якщо вони занадто старі і вже не потрібні.

Поки що немає інформації, який ліміт отримає кожен користувач. Але вже зрозуміло, що з властивою багатьом звичкою використовувати чат із самим собою як зручний склад для фото та відео, доведеться попрощатися. Адже саме медіафайли займають найбільше місця, тоді як самі текстові повідомлення «важать» дуже мало.

Для користувачів Apple, до речі, таку проблему не готують – їх листування зберігаються не в Google Drive, а на “яблучному” iCloud.

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