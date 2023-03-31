Netflix тестує можливість грати в ігри на телевізорах

Цілком ймовірно, що незабаром ми зможемо запускати на своїх телевізорах принаймні частину ігор, доступних на платформі Netflix Games. Таке рішення вже тестується всередині стрімінгового гіганта.

Netflix все швидше розширює сервіс, який дозволяє підписникам цієї стрімінгової платформи грати в ігри. Нещодавно ми інформували вас про розширені плани щодо платформи Netflix Games, а тепер настав час для ще кількох цікавих відкриттів.

Згідно з інформацією, наданою Bloomberg та розробником Стівом Мозером, у коді додатку Netflix з’явилася згадка про можливість запуску ігор на сервісі Netflix Games на телевізорах. У такому рішенні смартфон виступав би в ролі контролера.

Навряд чи рішення, яке розробляє стрімінговий гігант, можна буде застосувати до всіх виданих на сьогоднішній день ігор, а їх вже більше 50. Це продукти, орієнтовані в першу чергу на мобільні пристрої, тому вони, ймовірно, потребуватимуть відповідних рішень для управління та геймпле.

Цілком ймовірно, що для запуску гри потрібно буде завантажити певну гру у внутрішню (або зовнішню) пам’ять телевізора. Не виключено, однак, що Netflix незабаром оголосить про свої амбіції запропонувати хмарні ігри, про що минулого року говорив заступник керівника відділу ігор компанії Майк Верду.