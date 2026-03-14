Google Gemini отримав безкоштовну функцію пам’яті: як працює Past Chats

Компанія Google розпочала розгортання важливого оновлення для користувачів базової (безкоштовної) версії свого штучного інтелекту Gemini. Нова функція покликана вивести «взаєморозуміння» між людиною та нейромережею на новий рівень завдяки аналізу попередніх діалогів.

Що таке Past Chats і як це працює

Нововведення під назвою Past Chats (Минулі чати) дозволяє штучному інтелекту запам’ятовувати попередні сеанси спілкування з користувачем. Зібрана інформація використовується для глибокої персоналізації майбутніх відповідей.

Відтепер, коли ви повторно звертаєтеся до нейромережі з питаннями на вже обговорювану раніше тему, алгоритм автоматично підтягує контекст зі старих сеансів. Це позбавляє необхідності щоразу пояснювати боту всі базові деталі та ввідні дані з нуля.

Як увімкнути та де працюватиме

Для активації нової можливості користувачам потрібно перейти в налаштування застосунку (або вебакаунта) та вручну ввімкнути опцію Personal Context (Особистий контекст).

Компанія обіцяє «розкотити» оновлення найближчим часом у всіх регіонах присутності сервісу. Єдиним помітним винятком стане територія Європи — найімовірніше, це пов’язано із жорсткими обмеженнями європейського законодавства (GDPR) щодо збору, зберігання та обробки персональних даних користувачів.