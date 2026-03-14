«Київстар» планує створити власний цифровий банк: ведуться переговори з НБУ

Наразі оператор визначається з моделлю роботи та типом ліцензії, яка найкраще підійде для їхнього бізнесу.

Автор:
Томенко Сергій

Найбільший мобільний оператор України розглядає можливість виходу на ринок фінансових послуг. Керівництво «Київстар» офіційно підтвердило, що компанія веде переговори з Національним банком України (НБУ) щодо запуску власного цифрового банкінгу. Про це стало відомо під час презентації фінансових результатів за 2025 рік.

Новий етап розвитку екосистеми

Голова наглядової ради «Київстар» та гендиректор материнської компанії VEON Каан Терзіоглу відкрито заявив, що відсутність цифрового банку є очевидною прогалиною в поточному портфоліо оператора.

«Я думаю, що це та частина, яка нас усіх надихає на наступні кілька років», — зазначив Терзіоглу, натякаючи на масштабні плани компанії у фінтех-секторі.

Стратегія та вибір ліцензії

Президент «Київстар» Олександр Комаров підтвердив факт діалогу з НБУ, проте наголосив, що компанія не поспішає і ретельно прораховує всі ризики. Наразі оператор визначається з моделлю роботи та типом ліцензії, яка найкраще підійде для їхнього бізнесу.

  • Фокус на стратегію: За словами Комарова, головне питання полягає не стільки в отриманні регуляторних дозволів, скільки у виборі правильного підходу до входу на висококонкурентний фінансовий ринок України.

Фінансові ресурси для такого масштабного кроку в оператора є: за підсумками 2025 року загальна виручка «Київстар» зросла на 25,9%, сягнувши 1,157 млрд доларів США. Наявність величезної бази лояльних абонентів робить компанію потенційно дуже потужним гравцем на ринку необанків.

