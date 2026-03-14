Windows 11 отримає підтримку моніторів із частотою понад 1000 Гц: оновлення для геймерів

Виробники комп’ютерного «заліза» не припиняють гонитву за продуктивністю: частота оновлення сучасних ігрових моніторів уже сягнула чотиризначних показників. Щоб операційна система не стала «вузьким місцем» і могла коректно обробляти такий потік кадрів, Microsoft почала тестувати підтримку надшвидких дисплеїв у свіжих збірках Windows 11.

Що нового в тестових збірках: Підтримку екранів із частотою оновлення понад 1000 Гц додано у версії 26100.8106 та 26200.8106 (оновлення KB5079387) для учасників програми тестування Windows Insider.

Знайти подібне обладнання вже цілком реально. Наприклад, на ринку представлені моделі Philips Evnia 27M2N5500XD та AOC AGON Pro AGP277QK. Щоправда, наразі вони здатні видавати рекордні 1000 Гц лише за умови зниження роздільної здатності до базових 720p.

Додаткові виправлення в ОС: Разом із розблокуванням нових лімітів частоти, розробники Microsoft підтягнули й інші налаштування роботи з дисплеями:

Покращено стабільність зображення під час використання режиму HDR.

Виправлено помилки з автоповоротом екрана після виходу комп’ютера зі сплячого режиму.

Реалізовано нову функцію енергозбереження для контролерів USB 4 під час сну системи.

Коли саме ці інновації перейдуть у стабільну версію Windows 11 для всіх користувачів, компанія поки не повідомляє. Проте вже відомо, що в майбутньому розробники планують збільшити програмний ліміт частоти оновлення дисплеїв в ОС до фантастичних 5000 Гц.