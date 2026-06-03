ASUS представила смартгодинник VivoWatch 6 Plus з преміальним корпусом і розширеним моніторингом здоров’я

ASUS офіційно показала новий смартгодинник VivoWatch 6 Plus, зробивши ставку не лише на дизайн, а й на розширені можливості моніторингу здоров’я. Новинка дебютувала в межах Computex 2026 і стала частиною більшої AI-екосистеми компанії для медицини та персонального контролю самопочуття.

VivoWatch 6 Plus отримав 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей, захищений сапфіровим склом, а корпус виконано з титанового сплаву. Така комбінація має підкреслити преміальний статус пристрою: годинник обіцяє бути водночас легшим, міцнішим і витривалішим у щоденному використанні. ASUS явно намагається зайти на територію не просто «розумних аксесуарів», а іміджевих гаджетів із серйозним акцентом на здоров’я.

Головна особливість моделі — набір біометричних функцій. Годинник зберіг можливості вимірювання артеріального тиску та ЕКГ, які вже стали візитівкою лінійки. Водночас у VivoWatch 6 Plus додали нові інструменти аналізу: відстеження дихальних рухів під час сну та аналіз ходи. У теорії це дає користувачеві глибше розуміння довгострокових змін у стані організму та потенційних ризиків хронічних захворювань.

ASUS також просуває новинку як персонального цифрового помічника для турботи про здоров’я. Годинник здатен збирати дані в реальному часі та формувати більш практичні підказки щодо самопочуття й способу життя. Саме тому VivoWatch 6 Plus компанія фактично позиціонує як пристрій, що може стати своєрідним «другим лікарем» на зап’ясті.

Наразі ASUS зробила акцент саме на можливостях і ролі пристрою у своїй AI-медичній платформі. Інформацію про ціну та старт продажів компанія на момент анонсу 2 червня 2026 року детально не розкрила.