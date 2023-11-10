Жителі США масово повідомили про відсутність стільникового зв’язку

Клієнти Verizon зіткнулися з масовим збоєм у роботі американського стільникового оператора. Про це свідчать звіти сервісу Downdetector.

Користувачі повідомляють про масовий збій у роботі мережі Verizon. У більшості з постраждалих телефони перестали приймати будь-який сигнал. Замість звичної антени із зазначенням якості зв’язку на екранах користувачів з’явилися повідомлення “Немає мережі” і “Тільки екстрені виклики”.

Згідно з Downdetector, на проблеми зі зв’язком здебільшого скаржаться жителі східної частини США, проте частина постраждалих повідомляє про відсутність мережі з інших регіонів, зокрема з Далласа, Г’юстона, Сан-Франциско і Лос-Анджелеса.

Крім того, збій також порушив роботу віртуальних операторів, які використовують мережу Verizon.

Підтримка оператора Verizon у соціальній мережі X (раніше Twitter) поки ніяк не коментувала ситуацію.

“У вас, хлопці, просто зараз масовий збій у Прово, штат Юта. Усі пристрої моїх друзів і мій власний перебувають у режимі “Тільки екстрених викликів”. Я говорив приблизно з 13 знайомими. Усі вони користуються Verizon, і в усіх одна й та сама проблема, але ви, хлопці, стверджуєте, що перебоїв у мережі немає”, – написав у коментарях до публікації Verizon Support в X один із користувачів соцмережі.

Повідомляється, що 4G-зв’язок у деяких користувачів було відновлено, проте мережі п’ятого покоління все ще недоступні.

За даними Statista, послугами Verizon користуються понад 143 млн клієнтів. Він входить до трійки найбільших операторів США.