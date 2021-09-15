Xiaomi Pad 5 – новий планшет для розваг та роботи

Компанія Xiaomi сьогодні під час глобальної презентації нових продуктів представила новий планшет Xiaomi Pad 5.





Планшет Xiaomi Pad 5: коли потрібно все і одразу

Xiaomi Pad 5 – це універсальний інструмент для підвищення продуктивності як на роботі, так і в навчанні, що також пропонує досвід мобільних розваг преміумкласу.

«За умов нової норми і повернення учнів до школи, Xiaomi Pad 5 з’являється в той час, коли ми в одну мить переходимо від роботи до розваг і всього, що між ними. Це справді універсальна робоча станція з чудовим дизайном та функціоналом, де б вона не використовувалася – в класі, вдома чи в офісі», – зазначив Ті Джей Волтон (TJ Walton), менеджер з маркетингу продуктів Xiaomi International.

Цей планшет оснащений преміальними функціями, які дають можливість користувачам грати потужно й працювати розумно, зокрема:

Пакет інструментів для ефективної роботи . Xiaomi Pad 5 оснащений функціями, які підвищать вашу продуктивність. Скануйте будь-які документи за допомогою 13-мегапіксельної камери та легко діліться ними з колегами або однокласниками. Xiaomi Smart Pen 1 важить лише 12,2 г, має чутливість до 4096 різних натискань і частоту дискретизації 240 Гц, що забезпечує природний досвід письма. Xiaomi Smart Pen також має зручні функціональні клавіші Smart Pen, щоб швидко записувати нотатки, робити знімки екрана або з легкістю перемикатися між ручкою та гумкою. До того ж, ви завжди будете готові до конференц-дзвінків завдяки фронтальній 8-мегапіксельній камері, яка підтримує відео 1080p.

. Xiaomi Pad 5 оснащений функціями, які підвищать вашу продуктивність. Скануйте будь-які документи за допомогою 13-мегапіксельної камери та легко діліться ними з колегами або однокласниками. Xiaomi Smart Pen важить лише 12,2 г, має чутливість до 4096 різних натискань і частоту дискретизації 240 Гц, що забезпечує природний досвід письма. Xiaomi Smart Pen також має зручні функціональні клавіші Smart Pen, щоб швидко записувати нотатки, робити знімки екрана або з легкістю перемикатися між ручкою та гумкою. До того ж, ви завжди будете готові до конференц-дзвінків завдяки фронтальній 8-мегапіксельній камері, яка підтримує відео 1080p. Яскравий дисплей для комфортного перегляду. Xiaomi Pad 5 оснащений 11-дюймовим WQHD+-дисплеєм з частотою оновлення екрана 120 Гц, який оживляє контент завдяки більш м’яким та природним кольорам, наповненим деталями. Підтримка технології Dolby Vision ® пропонує чудову якість перегляду HDR, забезпечуючи надзвичайно соковиті зображення з неймовірною яскравістю, контрастністю, деталізацією та кольорами, яких ви ніколи раніше не бачили на екрані. І навіть якщо ви переглядаєте свої улюблені шоу впродовж тривалого часу, функції True Display та вбудований режим Low Blue Light забезпечують чіткий і водночас безпечний та комфортний перегляд.

Xiaomi Pad 5 оснащений 11-дюймовим WQHD+-дисплеєм з частотою оновлення екрана 120 Гц, який оживляє контент завдяки більш м’яким та природним кольорам, наповненим деталями. Підтримка технології Dolby Vision пропонує чудову якість перегляду HDR, забезпечуючи надзвичайно соковиті зображення з неймовірною яскравістю, контрастністю, деталізацією та кольорами, яких ви ніколи раніше не бачили на екрані. І навіть якщо ви переглядаєте свої улюблені шоу впродовж тривалого часу, функції True Display та вбудований режим Low Blue Light забезпечують чіткий і водночас безпечний та комфортний перегляд. Імерсивна акустика. Як Xiaomi Pad 5 захоплює ваш погляд, так у вільний час він буде приємним і для вух. Насолоджуйтеся насиченим стереозвуком завдяки великим квадродинамікам, що забезпечують більш гучний і чіткий звук. До того ж, технологія Dolby Atmos ® пропонує неперевершений аудіодосвід з неймовірними деталями, глибиною та реалістичністю під час прослуховування улюбленого контенту.

Як Xiaomi Pad 5 захоплює ваш погляд, так у вільний час він буде приємним і для вух. Насолоджуйтеся насиченим стереозвуком завдяки великим квадродинамікам, що забезпечують більш гучний і чіткий звук. До того ж, технологія Dolby Atmos пропонує неперевершений аудіодосвід з неймовірними деталями, глибиною та реалістичністю під час прослуховування улюбленого контенту. Створений для високої продуктивності. Щоб не втрачати темп під час навчання, роботи, розваг і всього іншого, Xiaomi Pad 5 оснащений високопродуктивним процесором Qualcomm® Snapdragon™ 860, побудованим за 7-нанометровим техпроцесом, з максимальною тактовою частотою 2,96 ГГц. А щоб користувачі завжди були на зв’язку, Xiaomi Pad 5 пропонує збільшений час автономної роботи завдяки батареї ємністю 8720 мА•год (тип).

Специфікації Xiaomi Pad 5

Планшет Xiaomi Pad 5 Екран 11” WQHD+-екран (2560×1600) Частота оновлення екрана 120 Гц True Display Понад 1 мільярд кольорів Підтримка DCI-P3 та Dolby Vision® Функція Low Blue Light на системному рівні, програмне забезпечення для зменшення синього світла Колір Cosmic Gray, Pearl White Маса ~500 г Розміри 254,69×166,25×6,85 мм Основна камера 13 Мп Фронтальна камера 8 Мп Аудіо Квадродинаміки Розмір динаміків 16×20 мм Dolby Atmos® Hi-Res Audio Продуктивність Qualcomm® Snapdragon™ 860 ● Qualcomm Kryo 485 ● Восьмиядерний процесор до 2,96 ГГц ● Adreno 640 ● 7-нм техпроцес ● Qualcomm AI engine четвертого покоління З’єднання WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Зарядка Батарея 8720 мА•год (тип) Зарядний пристрій 22,5 Вт у комплекті Система MIUI for Pad Пам’ять 6 ГБ+128 ГБ / 6 ГБ+256 ГБ Розблокування Пін-код / Графічний ключ / AI Face Unlock Аксесуари Xiaomi Smart Pen1

Ціни та наявність

Xiaomi Pad 5 буде можна придбати на Аліекспресс в двох конфігураціях пам’яті – 6 ГБ+128 ГБ та 6 ГБ+256 ГБ – та двох кольорах, Cosmic Grey та Pearl White. Ціна на 6 ГБ+128 ГБ починається від 349 євро, а для варіанту 6 ГБ+256 ГБ – від 399 євро.