Xiaomi Pad 5 – новий планшет для розваг та роботи
Компанія Xiaomi сьогодні під час глобальної презентації нових продуктів представила новий планшет Xiaomi Pad 5.
Планшет Xiaomi Pad 5: коли потрібно все і одразу
Xiaomi Pad 5 – це універсальний інструмент для підвищення продуктивності як на роботі, так і в навчанні, що також пропонує досвід мобільних розваг преміумкласу.
«За умов нової норми і повернення учнів до школи, Xiaomi Pad 5 з’являється в той час, коли ми в одну мить переходимо від роботи до розваг і всього, що між ними. Це справді універсальна робоча станція з чудовим дизайном та функціоналом, де б вона не використовувалася – в класі, вдома чи в офісі», – зазначив Ті Джей Волтон (TJ Walton), менеджер з маркетингу продуктів Xiaomi International.
Цей планшет оснащений преміальними функціями, які дають можливість користувачам грати потужно й працювати розумно, зокрема:
- Пакет інструментів для ефективної роботи. Xiaomi Pad 5 оснащений функціями, які підвищать вашу продуктивність. Скануйте будь-які документи за допомогою 13-мегапіксельної камери та легко діліться ними з колегами або однокласниками. Xiaomi Smart Pen1 важить лише 12,2 г, має чутливість до 4096 різних натискань і частоту дискретизації 240 Гц, що забезпечує природний досвід письма. Xiaomi Smart Pen також має зручні функціональні клавіші Smart Pen, щоб швидко записувати нотатки, робити знімки екрана або з легкістю перемикатися між ручкою та гумкою. До того ж, ви завжди будете готові до конференц-дзвінків завдяки фронтальній 8-мегапіксельній камері, яка підтримує відео 1080p.
- Яскравий дисплей для комфортного перегляду. Xiaomi Pad 5 оснащений 11-дюймовим WQHD+-дисплеєм з частотою оновлення екрана 120 Гц, який оживляє контент завдяки більш м’яким та природним кольорам, наповненим деталями. Підтримка технології Dolby Vision® пропонує чудову якість перегляду HDR, забезпечуючи надзвичайно соковиті зображення з неймовірною яскравістю, контрастністю, деталізацією та кольорами, яких ви ніколи раніше не бачили на екрані. І навіть якщо ви переглядаєте свої улюблені шоу впродовж тривалого часу, функції True Display та вбудований режим Low Blue Light забезпечують чіткий і водночас безпечний та комфортний перегляд.
- Імерсивна акустика. Як Xiaomi Pad 5 захоплює ваш погляд, так у вільний час він буде приємним і для вух. Насолоджуйтеся насиченим стереозвуком завдяки великим квадродинамікам, що забезпечують більш гучний і чіткий звук. До того ж, технологія Dolby Atmos® пропонує неперевершений аудіодосвід з неймовірними деталями, глибиною та реалістичністю під час прослуховування улюбленого контенту.
- Створений для високої продуктивності. Щоб не втрачати темп під час навчання, роботи, розваг і всього іншого, Xiaomi Pad 5 оснащений високопродуктивним процесором Qualcomm® Snapdragon™ 860, побудованим за 7-нанометровим техпроцесом, з максимальною тактовою частотою 2,96 ГГц. А щоб користувачі завжди були на зв’язку, Xiaomi Pad 5 пропонує збільшений час автономної роботи завдяки батареї ємністю 8720 мА•год (тип).
Специфікації Xiaomi Pad 5
|Планшет Xiaomi Pad 5
|Екран
|11” WQHD+-екран (2560×1600)
Частота оновлення екрана 120 Гц
True Display
Понад 1 мільярд кольорів
Підтримка DCI-P3 та Dolby Vision®
Функція Low Blue Light на системному рівні, програмне забезпечення для зменшення синього світла
|Колір
|Cosmic Gray, Pearl White
|Маса
|~500 г
|Розміри
|254,69×166,25×6,85 мм
|Основна камера
|13 Мп
|Фронтальна камера
|8 Мп
|Аудіо
|Квадродинаміки
Розмір динаміків 16×20 мм
Dolby Atmos®
Hi-Res Audio
|Продуктивність
|Qualcomm® Snapdragon™ 860
● Qualcomm Kryo 485
● Восьмиядерний процесор до 2,96 ГГц
● Adreno 640
● 7-нм техпроцес
● Qualcomm AI engine четвертого покоління
|З’єднання
|WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|Зарядка
|Батарея 8720 мА•год (тип)
Зарядний пристрій 22,5 Вт у комплекті
|Система
|MIUI for Pad
|Пам’ять
|6 ГБ+128 ГБ / 6 ГБ+256 ГБ
|Розблокування
|Пін-код / Графічний ключ / AI Face Unlock
|Аксесуари
|Xiaomi Smart Pen1
Ціни та наявність
Xiaomi Pad 5 буде можна придбати на Аліекспресс в двох конфігураціях пам’яті – 6 ГБ+128 ГБ та 6 ГБ+256 ГБ – та двох кольорах, Cosmic Grey та Pearl White. Ціна на 6 ГБ+128 ГБ починається від 349 євро, а для варіанту 6 ГБ+256 ГБ – від 399 євро.
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